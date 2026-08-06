Prinzessin Eugenie bricht mit royaler Geburtstradition

Prinzessin Eugenie (36) und Jack Brooksbank (40) schweben im Babyglück: Das royale Paar hat in dieser Woche die Geburt seiner Tochter bekannt gegeben und ist damit nun zum dritten Mal Eltern geworden. Die Kleine kam in einem Krankenhaus in Lissabon in Portugal zur Welt, wo Eugenie und Jack einen Wohnsitz haben. Dazu teilte die Royal-Lady auf Instagram auch gleich ein erstes Foto ihres Babys. Darauf ist das Mädchen in einem rosafarbenen Strampler und mit einer blauen Mütze zu sehen. Ihren Namen haben Eugenie und Jack bisher noch nicht verraten, aus dem Palast heißt es aber, dass König Charles III. (77), Königin Camilla (79) und weitere Familienmitglieder über die Nachricht sehr erfreut sein sollen.

Besonders spannend an der Geburt: Mit dem Geburtsort ihrer Tochter bricht Eugenie mit einer langjährigen Familientradition. In der York-Familie wurden royale Kinder bisher meist in London geboren. Eugenies Söhne August (5) und Ernest (3) kamen 2021 und 2023 noch im Portland Hospital zur Welt. Auch Eugenie selbst und ihre Schwester Prinzessin Beatrice (37) wurden dort geboren, nachdem sich ihre Eltern Sarah Ferguson (66) und Andrew Mountbatten-Windsor (66) für das Krankenhaus entschieden hatten. Dass ein royales Baby im Ausland das Licht der Welt erblickt, ist eher selten. Eine Ausnahme war zuletzt Prinzessin Lilibet (5), die Tochter von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45), die 2021 in Kalifornien geboren wurde.

Eugenie machte ihre Freude über den Familienzuwachs auch persönlich öffentlich. In ihrem Statement auf Instagram schrieb sie: "Jack und ich freuen uns so sehr, Baby Girl Brooksbank bekannt zu geben! Wir sind unendlich verliebt in unser Mädchen." Das Baby soll bei der Geburt sechs Pfund und neun Unzen gewogen haben. Eugenie und Jack sind seit Jahren ein eingespieltes Team und zeigen private Einblicke in ihr Familienleben nur gelegentlich. Umso größer ist das Interesse an ihrem Nachwuchs jetzt, zumal August und Ernest mit ihrer kleinen Schwester weiteren Familienzuwachs bekommen haben und die York-Familie damit erneut gewachsen ist.

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2025 in Ascot

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Instagram / princesseugenie Foto der neugeborenen Tochter von Prinzessin Beatrice, August 2026

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Imago Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank jubeln beim Finaltag von Royal Ascot