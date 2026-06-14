Romantisch: Helene Fischer holt Brautpaar auf die Bühne

Was für ein unvergesslicher Hochzeitstag: Das Dresdner Gastro-Paar Elvis Herbek und Nicole Hieke hat am Mittwoch im Standesamt geheiratet – und den besonderen Tag anschließend bei einem Helene Fischer-Konzert im Stadion gefeiert. Doch damit nicht genug: Die Schlagersängerin holte die frischgebackenen Eheleute, die gemeinsam mit Familie und Freunden eine Loge gebucht hatten, persönlich auf die Bühne. Vor Zehntausenden Zuschauern wünschte Helene dem Paar "alles, alles Liebe und ein wunderschönes Leben zusammen." Nicole erschien dabei im weißen Hosenanzug mit Federn, Elvis im rosa Jackett mit weißen Hosen – beide noch im Hochzeitsoutfit.

Für Nicole kam der große Auftritt völlig überraschend. "Das war eine absolute Überraschung – mir ist fast das Herz stehengeblieben", erzählte sie. Ihre Trauzeugen hatten sich heimlich mit dem Management der Sängerin in Verbindung gesetzt. Zunächst hieß es lediglich, das Paar dürfe für drei Songs an die Bühne herantreten. Dann holte Helene einen Umschlag heraus und kündigte an, sie habe "eine Information bekommen" – und lud die beiden auf die Bühne ein. "Das war der Hammer", schwärmte Nicole. Nach dem Konzert ließen die beiden den Abend in einer Bar eines Dresdner Hotels ausklingen, um das Erlebte zu verarbeiten. Auf Instagram überschlugen sich auch die Fans vor Begeisterung. "Es war wieder eine sehr schöne Show, einfach gesagt mega Spitze. Unvergessen", schrieb ein Nutzer unter einem Video des Moments. Andere kommentierten: "Wie geil ist das denn?", "Hammer" und "Das ist so eine schöne Aktion."

Elvis und Nicole führen gemeinsam das Restaurant "Finesse" in der Dresdner Schützengasse, das sich unter anderem in den Gourmetführern Michelin, Falstaff und Varta platzieren konnte. Nach 18 gemeinsamen Jahren war der Gang zum Standesamt dabei nur der erste Schritt: In drei Wochen wollen die beiden auf Mallorca in einer freien Trauung nochmals Ja sagen. Die Flitterwochen sollen voraussichtlich im Januar nachgeholt werden. Helenes aktuelle "360°"-Stadiontour hatte in Dresden begonnen – mit einer aufwendig inszenierten Show, die für viel Gesprächsstoff bei den Fans gesorgt hatte.

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Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg

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Imago Sängerin Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin, Januar 2026

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026