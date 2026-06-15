KI? Fans nehmen Helene Fischers Magazin-Cover auseinander

Schlagerstar Helene Fischer (41) feierte am 10. Juni 2026 den Auftakt ihrer neuen Tournee, doch für den eigentlichen Gesprächsstoff sorgt derzeit etwas ganz anderes: Pünktlich zum Start ihrer Auftrittsreihe erschien die neue Ausgabe eines deutschen Modemagazins, das die Sängerin in einem ungewohnten High-Fashion-Styling auf dem Cover zeigt. Helene trägt die blonden Haare mit tiefem Seitenscheitel in große Wasserwellen gelegt, dazu roten Lippenstift und blondierte Augenbrauen. Ergänzt wird der Look durch einen hochgeschlossenen Blazer mit breiten Schulterpolstern, einen voluminösen roten Rüschenrock und schwarze Pumps. Doch statt der erwarteten Begeisterung erntet die Entertainerin für das Bild in den sozialen Netzwerken heftige Kritik: Helene sehe derart verändert aus, dass man sie kaum wiedererkenne.

Unter dem offiziellen Instagram-Posting des Magazins sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche negative Kommentare über die veränderte Optik der Musikerin. "Oh mein Gott, wer ist das? KI lässt grüßen", kritisiert ein irritierter User stellvertretend für viele Fans, die mit "KI" hier vermutlich meinen, dass das Foto in der Postproduktion stark retuschiert wurde. Der künstlich wirkende Look bricht für einen Großteil der Community offenbar zu radikal mit der gewohnten Ästhetik des Schlagerstars. "Ein Profi wie Helene hätte dieses Foto nie freigeben dürfen. Da stimmt wirklich gar nichts", echauffiert sich ein User auf der Plattform.

Der verantwortliche Fotograf wehrte sich inzwischen gegen die heftigen Reaktionen im Netz und verteidigte das Shooting als kreative Interpretation. "Fotografie lebt von Inszenierung, von Rollen", stellte der Künstler laut Gala klar und zeigte sich überrascht über den extrem scharfen Ton zahlreicher Online-Kommentare. Helene betonte schon in der Vergangenheit, dass sie abseits der Bühne deutlich zurückhaltender unterwegs sei. Solche exzentrischen Stylings nutze sie lediglich als Teil ihres künstlerischen Ausdrucks – ein Rollenwechsel, der diesmal nicht bei allen Anhängern gut ankommt.

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer und Florian Silbereisen bei der ARD-Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik", 2005