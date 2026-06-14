Helene Fischer: "Privat bin ich viel reduzierter unterwegs"

Helene Fischer (41) ist sonst eher für große Bühnen und spektakuläre Auftritte bekannt – doch in der neuen Ausgabe des Magazins InStyle Germany zeigt sie sich von einer anderen Seite. In einer glamourösen Fotostrecke, die sie als moderne Hollywood-Ikone in Szene setzt, gibt die Sängerin gleichzeitig im Interview seltene Einblicke in ihr privates Ich. Dabei äußert sie sich ungewohnt offen über das, was ihr im Leben wirklich wichtig ist – und über das, was sie hinter der öffentlichen Fassade ausmacht. "Auf der Bühne oder bei einem Shooting darf es größer und extremer sein. Privat bin ich viel reduzierter unterwegs", verrät sie dem Magazin.

Besonders persönlich wird es, als Helene über Düfte und die Erinnerungen spricht, die sie bis heute prägen. "Wenn man Duft im weiteren Sinne versteht, ist es für mich der Geruch aus der Küche meiner Mama. Er weckt sofort die schönsten Erinnerungen und hat etwas sehr Vertrautes, fast Umarmendes", sagt sie gegenüber InStyle. Auch zum Thema Schönheit bezieht die Sängerin klar Stellung – und räumt dabei dem Äußerlichen nur eine Nebenrolle ein: "Für mich ist es vor allem die Haltung und Ausstrahlung. Äußerlichkeiten spielen eine Rolle, aber entscheidend ist das, was von innen kommt." Anderen Frauen möchte sie vor allem mitgeben: "Dass sie sich nicht verstellen müssen. Jeder hat etwas Eigenes – und genau das sollte man zeigen und auch leben."

Helene Fischer, die kürzlich zugab, dass ihr das harte Training immer schwerer fällt, wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in Russland geboren und wuchs in Deutschland auf. Heute gehört sie zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen überhaupt. Was ihr persönlich Stärke gibt, bringt sie in dem Interview ebenfalls auf den Punkt: "Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ganz bei mir zu sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg