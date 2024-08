Kinderstar Sophia Grace Brownlee erwartet Baby Nummer zwei

Sophia Grace Brownlee (21) kann ihr Glück kaum fassen. Die "Girl In The Mirror"-Interpretin hat schon einen Sohn, den sie über alles liebt, doch nun bahnt sich der nächste Familienzuwachs an. "Ich erwarte Baby Nummer zwei!", verrät sie in einem YouTube-Video. Ein paar aufmerksame Fans haben diese Neuigkeit schon geahnt, aber die Britin habe etwas abwarten wollen, bis sie die Schwangerschaft öffentlich macht. Sie berichtet: "Ich befinde mich derzeit in der 19. Woche [...] Ich hatte beide Ultraschalluntersuchungen und bisher war alles in Ordnung, was wirklich gut ist und so aufregend!"

Bald erfahre die 21-Jährige auch das Geschlecht des kleinen Rackers, allerdings werden ihre Fans noch ein paar Tage auf diese Ankündigung warten müssen. Schon jetzt freuen sich Sophia Graces Follower für sie. "Unglaublich. Ich freue mich so für dich, Sophia! River wird so ein guter Bruder sein, das wird so schön", schwärmt ein User in den Kommentaren unter dem Clip. Ein anderer wird direkt etwas nostalgisch: "Sie ist so schnell groß geworden. Ich erinnere mich, als sie zu Gast bei der 'Ellen Show' rappte und bald ist sie eine Mutter von zwei Kindern!"

Sophia Graces Erstgeborener feierte Anfang des Jahres seinen ersten Geburtstag. Zu Ehren von River veranstaltete die Beauty im Februar eine Riesenparty. In ihrer Instagram-Story teilte sie die Sause mit ihren Fans. Auf einem Schnappschuss war eine riesige Torte und eine Menge Luftballons zu sehen. Stolz hielt die baldige Zweifachmama ihren kleinen Jungen in die Kamera. Zu dem Bild schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch, mein perfekter Junge."

Anzeige Anzeige

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee mit ihrem Sohn River

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Sophia Grace bekommt noch einen Jungen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nee. Ich denke, das Baby wird ein Mädchen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de