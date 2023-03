Kinderstar Sophia Grace brauchte einen Notkaiserschnitt!

Sophia Grace Brownlee (19) ist seit wenigen Wochen stolze Mutter! Der einstige Kinderstar verkündete Anfang März in den sozialen Medien, dass sie ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen durfte: Die Influencerin durfte sich über einen kleinen Sohn freuen. Doch die Entbindung lief anders ab als geplant. Jetzt spricht Sophia erstmals ausführlich über die Geburt – und dabei verrät sie, dass ihr kleiner Schatz per Notkaiserschnitt zur Welt kam!

In einem YouTube-Video teilt Sophia jetzt ihre Erfahrungen mit ihrer Community. Nachdem sie rund zwei Stunden lang versucht habe, ihr Baby auf natürlichem Wege zur Welt zu bringen, hätten die Ärzte entschieden, dass ein Notkaiserschnitt nötig sei. Der Grund: Der Kleine habe in einer ungünstigen Position gelegen. Als die Neu-Mama ihren Sohnemann dann endlich in den Händen halten konnte, sei sie überglücklich gewesen. "Ich hörte mein Baby schreien und dann weinte ich, weil ich nicht glauben konnte, dass mein Baby da ist", betont sie.

Die Operation habe zuvor allerdings auch große Angst bei Sophia ausgelöst. In dem Clip erklärt sie: "Eine meiner größten Ängste ist es, unter Vollnarkose zu stehen... Ich mag das Gefühl nicht, keine Kontrolle zu haben." Aus diesem Grund habe sie sich für eine Spinalanästhesie entschieden und sei während des Eingriffs bei vollem Bewusstsein gewesen.

