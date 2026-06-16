Fit mit 77: König Charles setzt auf hartes Beintraining

Mit 77 Jahren ist König Charles nach wie vor in bemerkenswerter Form – und das ist kein Zufall. Wie er sich fit hält, verriet der britische Monarch jetzt gegenüber einem Reporter der Zeitung The Sunday Times, der sich auf ein Pferderennen vorbereitet hatte. Dabei gab Charles (77) einen ungewöhnlichen Tipp für starke Beine weiter, auf den er selbst schwört: Fahrradfahren ohne Sattel. "Was ich herausgefunden habe, um die Fitness wirklich zu verbessern und die Beine richtig stark zu machen – für das Reiten mit kurzen Steigbügeln –, das Beste dafür ist, ein Fahrrad ohne Sattel zu fahren", erklärte der König. Der Hintergrund: Als leidenschaftlicher Reiter weiß er, wie anstrengend kurze Steigbügel sind. "Du reitest so kurz, das ist das Erschöpfendste, was ich je getan habe", sagte er dazu.

Das Fahrrad ist jedoch nicht das einzige Mittel der Wahl. In einem früheren Gespräch mit Sprinterin Desiree Henry verriet Charles außerdem, dass er "zweimal täglich trainiert" – mit Kniebeugen und an der Klimmzugstange. Darüber hinaus soll er dem sogenannten 5BX-Programm der Royal Canadian Air Force folgen, einem 11-Minuten-Programm mit Liegestützen, Sit-ups, Rückenübungen und Laufen auf der Stelle. Auch das Wandern gehört zu seinen festen Gewohnheiten – seine Frau Königin Camilla (78) brachte ihre Zuneigung für seine Ausdauer einst auf den Punkt und nannte ihn liebevoll eine "Bergziege".

Ergänzt wird das Sportprogramm durch eine strenge Ernährungsroutine. Charles setzt auf Bio-Produkte und selbst angebautes Gemüse und verzichtet an zwei Tagen pro Woche auf Fleisch und Fisch sowie an einem Tag auf Milchprodukte. Graham Tinsley, ehemaliger Manager des Welsh Culinary Team, bestätigte gegenüber dem Magazin Hello!, dass der König zu jedem Essen ein gekochtes Ei isst – versteckt unter Salatblättern, die er dann zu einer Art Dressing verarbeitet. Schokolade, Kaffee und Knoblauch hingegen stehen bei Charles nicht auf dem Speiseplan.

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Getty Images King Charles III. beim Royal Maundy Service in der St Asaph Cathedral in Wales

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Getty Images König Charles auf dem Fahrrad 2021

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Getty Images Königin Camilla und König Charles