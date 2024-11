König Charles zieht sein Trainingsprogramm trotz Krebs durch

König Charles (75) hat bei einem Empfang im Buckingham-Palast am 7. November verraten, dass er trotz seiner laufenden Krebsbehandlung fleißig Sport treibe. Im Gespräch mit olympischen und paralympischen Athleten erzählte er von seinem strammen Trainingsprogramm. Die Sprinterin Desiree Henry berichtete der Zeitung The Telegraph, dass Charles ihr gegenüber erwähnte: "Ich trainiere zweimal täglich, mache Kniebeugen und Übungen an der Klimmzugstange."

Zudem berichtet das Blatt, dass der König die Disziplin seines Trainingsplans aus seiner Zeit bei den Streitkräften beibehalten habe. Bereits während seines Dienstes beim Militär habe er, ähnlich wie sein Vater Prinz Philip (✝99), eine strikte Royal-Navy-Trainingsroutine befolgt. Jack Laugher, ein erfolgreicher Taucher, der ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend war, erzählte vom Interesse des Königs an den Sportlern und ihren Leistungen: "Er war so begeistert und interessiert. Er erinnerte sich an mich."

Trotz seiner Krebsdiagnose Anfang des Jahres setzt Charles alles daran, aktiv zu bleiben und seinen Pflichten nachzukommen. Tom Parker Bowles (49), der Sohn von Königin Camilla (77), schwärmte kürzlich gegenüber British Vogue davon, wie gut der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) sich trotz seiner Krankheit schlage: "Der König bekommt die beste Behandlung. Er ist ein großartiger und zäher Mann, und man muss einfach damit zurechtkommen."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Tom Parker Bowles im Juni 2024

Anzeige Anzeige