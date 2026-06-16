Marlon Wayans' Ex gibt Sorgerechtsstreit plötzlich auf

Der Sorgerechtsstreit zwischen Marlon Wayans (53) und seiner Ex-Partnerin Brittany Moreland hat ein überraschendes Ende gefunden. Brittany hat laut neuen Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, ihren Antrag auf Sorgerecht zurückgezogen – und das offenbar freiwillig. Damit ist das Verfahren, das sich zuletzt über mehr als ein Jahr ohne jegliche Bewegung hingezogen hatte, vom Tisch. Es sieht ganz danach aus, als hätten die beiden Elternteile eine einvernehmliche Lösung gefunden, ohne dass ein Richter ein Urteil fällen musste.

Brittany hatte den Rechtsstreit ursprünglich im Jahr 2024 angestoßen und dabei das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Axl July Ivory gefordert. Marlon, der gemeinsam mit seinem Bruder Shawn Wayans (55) zuletzt Hoffnung auf eine "White Chicks"-Fortsetzung gab, sollte demnach lediglich ein Besuchsrecht erhalten. Der Schauspieler widersetzte sich dem Antrag jedoch umgehend und forderte stattdessen ein gemeinsames Sorgerecht. Nachdem das Verfahren danach monatelang auf Eis zu liegen schien, kommt der Rückzug von Brittany nun als klares Signal, dass sich die Lage hinter den Kulissen wohl entspannt hat.

Während der Sorgerechtsstreit damit Geschichte ist, läuft es auch beruflich für die kleine Axl. Das Mädchen hat bereits seinen ersten Filmauftritt absolviert: In dem Streifen "Hudson Avenue" spielte sie die Rolle der Prinzessin Axl – und das mit gerade einmal drei Jahren. Den Vertrag dafür hatte Brittany für ihre Tochter unterschrieben. Für Axls Vater Marlon läuft es ebenfalls rund: "Scary Movie 6" begeistert derzeit das Publikum in den Kinos und beschert dem Komiker einen echten Kassenerfolg.

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Getty Images Marlon Wayans, Komiker und Schauspieler

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Getty Images Marlon Wayans und Shawn Wayans bei der Premiere von "Scary Movie" in den Paramount Pictures Studios in Los Angeles

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Getty Images Marlon Wayans, Schauspieler