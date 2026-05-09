Marlon Wayans' Tochter dreht ersten Film mit nur drei Jahren

Marlon Wayans' (53) kleine Tochter Axl July Ivory Wayans tritt in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters – und das mit gerade einmal drei Jahren. Wie TMZ berichtet, hat die Kleine bereits ihren ersten Filmauftritt ergattert: In dem Streifen "Hudson Avenue" spielt sie eine Figur namens Prinzessin Axl. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, unterzeichnete Axls Mutter Brittany Moreland den Vertrag für ihre Tochter. Die Tagesgage des Nachwuchs-Stars: stolze 1.246 Dollar.

Damit ist Axl schon im Kleinkindalter ein Teil der berühmten Wayans-Familie, die seit Jahrzehnten aus dem Hollywood-Geschäft nicht wegzudenken ist. Marlons Brüder Shawn und Damon Wayans (65) sind ebenfalls seit vielen Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig. Abseits der erfreulichen Filmkarriere seiner Tochter hat Marlon jedoch auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Zwischen ihm und Brittany tobt weiterhin ein Sorgerechtsstreit. Brittany hatte zunächst das alleinige Sorgerecht für Axl gefordert und Marlon nur ein Besuchsrecht einräumen wollen, woraufhin Marlon seinerseits gemeinsames Sorgerecht beantragte.

Seitdem das Verfahren im Jahr 2024 ins Rollen kam, hat sich laut TMZ seit Juli des vergangenen Jahres in der Causa nichts Wesentliches mehr getan. Marlon selbst ist als Schauspieler und Komiker bekannt, etwa durch seine Rollen in Filmen wie "Scary Movie" und zahlreichen weiteren Produktionen. Der gebürtige New Yorker wurde am 23. Juli 1972 als jüngstes von zehn Geschwistern in die Wayans-Familie hineingeboren – eine Familie, die das amerikanische Comedy-Genre nachhaltig geprägt hat.

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Getty Images Marlon Wayans, Hollywoodstar

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Imago Marlon Wayans als Shorty in "Scary Movie 6"

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Getty Images Marlon Wayans im Juni 2023