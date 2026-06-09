Wayans-Brüder machen Hoffnung auf "White Chicks"-Fortsetzung

Mit "Scary Movie 6" feiern Marlon (53) und Shawn Wayans (55) gerade ihren bislang größten Kinoerfolg: Das sechste Kapitel der beliebten Horror-Parodie-Reihe spielte allein am Eröffnungswochenende rund 55 Millionen Dollar (etwa 48 Millionen Euro) in den USA ein und überschritt weltweit bereits die 100-Millionen-Dollar-Marke (rund 88 Millionen Euro). Angesichts dieser Zahlen wächst nun bei Fans die Hoffnung auf ein weiteres großes Comeback der Brüder – und zwar in Form eines zweiten Teils des Kultfilms "White Chicks". Wie People berichtet, machte Marlon im April 2026 in einem Interview mit Entertainment Tonight deutlich, dass er für das Projekt bereit sei: "Ich sage es mal so: Wir sind dabei. Wir wollen wissen, ob die Leute raus wollen und lachen – wenn sie 'Scary Movie' sehen, dann definitiv."

Die Komödie "White Chicks" aus dem Jahr 2004, inszeniert von Keenen Ivory Wayans (68), gilt bis heute als Fanliebling. Marlon und Shawn spielen darin die FBI-Agenten Marcus und Kevin, die undercover als blonde Society-Schwestern im New Yorker Luxusleben ermitteln. Seit Jahren löchern Fans die beiden mit der Frage nach Teil zwei. "Jeden einzelnen Tag fragen sie: 'Wann macht ihr das Sequel?'", erzählte Marlon laut People schon vor einiger Zeit bei Good Morning America. Damals stellte er in Aussicht: Erst müsse "Scary Movie 6" kommen, dann könne "White Chicks 2" folgen. Sein Bruder Shawn brachte es noch deutlicher auf den Punkt: "Wenn dieser Film gut läuft, kann ein 'White Chicks 2' passieren."

Die Liebe der Fans zu "White Chicks" taucht inzwischen sogar in der neuen "Scary Movie"-Fortsetzung selbst auf: In einer Szene erscheint Marlon kurz in Verkleidung als seine alte Filmfigur und witzelt "Falscher Film!", bevor eine Horrorfigur den Cameo beendet – inklusive Anspielung auf den legendären "White Chicks 2"-Spruch. Die Wayans-Familie ist seit Jahrzehnten eng verbunden: Regisseur Keenen Ivory, der ältere Bruder von Marlon und Shawn, führte bereits bei den ersten beiden "Scary Movie"-Teilen Regie und brachte auch "White Chicks" auf die Leinwand. Gemeinsam haben die Geschwister ein Comedy-Imperium aufgebaut und arbeiten immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen zusammen.

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Getty Images Marlon Wayans und Shawn Wayans bei der Premiere von "Scary Movie" in den Paramount Pictures Studios in Los Angeles

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United Archives GmbH / ActionPress Shawn und Marlon Wayans in "White Chicks"

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Imago Szenenbild aus "Scary Movie 6" mit Marlon Wayans als Shorty, Regina Hall als Brenda und Shawn Wayans als Ray

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