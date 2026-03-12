Scary Movie 6: Diese Details sind bekannt

Die kultigste aller Horror-Parodien ist zurück und kommt sogar früher als erwartet in die Kinos: "Scary Movie 6" soll nun bereits ab dem 5. Juni 2026 starten, wie Marlon Wayans (53) Anfang März bekannt gab. Ursprünglich war der sechste Teil der beliebten Filmreihe für den 12. Juni angesetzt. Marlon und sein Bruder Shawn Wayans (55) haben sich erneut zusammengetan, um gemeinsam mit Keenen Ivory Wayans (67) das Drehbuch zu schreiben. "Wir wollen einfach alle zum Lachen bringen, und es ist uns egal, ob man empfindlich ist. Selbst empfindliche Menschen müssen über sich selbst lachen können", erklärte Marlon im September 2025 gegenüber Entertainment Weekly. Der Film werde "keine Grenzen kennen und niemanden verschonen".

Für die Fans gibt es ein Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern: Anna Faris (49) und Regina Hall (55) kehren in ihre Rollen als Cindy und Brenda zurück, die sie bereits in den ersten vier "Scary Movie"-Filmen verkörpert hatten. "Wir können es kaum erwarten, Brenda und Cindy wieder zum Leben zu erwecken und mit unseren großartigen Freunden Keenen, Shawn und Marlon wiedervereint zu sein – drei Männer, für die wir buchstäblich sterben würden (in Brendas Fall nochmal)", erklärten die beiden Schauspielerinnen in einem gemeinsamen Statement. Auch weitere Darsteller aus dem Original wie Marlon, Shawn, Lochlyn Munro, Jon Abrahams und Dave Sheridan sind wieder mit dabei. Zu den Neuzugängen gehören Damon Wayans Jr (43), Kim Wayans und Heidi Gardner. Der Film wird von Michael Tiddes inszeniert, der bereits andere Parodien wie "A Haunted House" gedreht hat.

Die neue Horror-Parodie nimmt aktuelle Genre-Hits aufs Korn, darunter "Get Out", "Nope", "Longlegs" und "Sinners". Ein erster Trailer, der Anfang März vor "Scream 7" gezeigt und später offiziell veröffentlicht wurde, gibt einen Vorgeschmack auf den typischen Wayans-Humor. Die "Scary Movie"-Reihe startete im Jahr 2000 mit dem ersten Teil, dem insgesamt vier Fortsetzungen folgten – zuletzt "Scary Movie 5" im Jahr 2013. Der sechste Teil soll laut Marlon den gleichen Spaß und Ton wie seine Vorgänger haben. "Wir werden den gleichen Spaß und die gleiche Art von Wayans-Geschmack haben, die wir beim ersten Film hatten", verriet der Schauspieler.

Imago Szenenbild aus "Scary Movie 6" mit Marlon Wayans als Shorty, Regina Hall als Brenda und Shawn Wayans als Ray

Imago Marlon Wayans als Shorty in "Scary Movie 6"

Imago Anna Faris als Cindy und Regina Hall als Brenda in "Scary Movie 6"