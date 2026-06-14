"Scary Movie 6" strich Anna Faris' Melania-Seitenhieb

Mit "Scary Movie 6" ist Anna Faris (49) nun zurück als Cindy Campbell – und diesmal mit einem deutlich politischeren Charakter-Update. Gegenüber Dexerto verriet die Schauspielerin, dass sie ihre Figur als klassischen "MAGA"-Typ angelegt hat: "Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass Cindy eine klassische MAGA-Hasenloch-Figur wird. Die Art von Person, die man während der Quarantäne vor dem Walmart gesehen hat und die einen völlig verrückten Aufstand macht", erklärte sie. Besonders pikant: Eine Szene mit einem direkten Seitenhieb auf Melania Trump (56) landete letztendlich auf dem Schneidetisch.

In der gestrichenen Szene spielte Anna eine betrunkene Cindy in ihrem Truck, die in den Rückspiegel blickt und sich mit den Worten "Be best, Cindy Campbell. Be best" selbst ermuntert – eine klare Anspielung auf Melania Trumps "Be Best"-Kampagne, die die First Lady im Jahr 2018 ins Leben rief, um Cybermobbing zu bekämpfen. Die Kampagne wurde damals stark kritisiert, da Donald Trump (80) selbst für sein aggressives Online-Verhalten bekannt war. Dass der Gag herausgeschnitten wurde, scheint Anna nicht allzu sehr zu belasten. "Was soll man machen? Wird man sauer auf Cindy? Ich bin in einem Film, der wirklich der anstößigste Film ist, der je gemacht wurde, und ich bin die Hauptdarstellerin. Das hat mich befreit", sagte sie.

Für Anna ist die Rückkehr zu "Scary Movie" ein echter Neustart. Nachdem sie in den Teilen zwei, drei und vier als Cindy Campbell dabei war, hatte die Schauspielerin in "Scary Movie 5" aus dem Jahr 2013 gefehlt – damals übernahm Ashley Tisdale (40) ihre Rolle. Zuletzt hatte Anna offen über ihre Zukunft in Hollywood gesprochen und eingeräumt, dass sie sich damit abgefunden hatte, keine großen Rollen mehr zu bekommen. Nun steht sie gemeinsam mit Marlon Wayans (53), Shawn Wayans (55) und Regina Hall (55) wieder vor der Kamera.

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Getty Images Anna Faris bei der Paramount Pictures CinemaCon Präsentation im Caesars Palace in Las Vegas, 16. April 2026

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump vor dem Staatsdinner für König Charles III. und Königin Camilla im Weißen Haus, Washington, DC

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Getty Images Anna Faris, Shawn Wayans und Marlon Wayans bei der Paramount Pictures CinemaCon-Präsentation in Las Vegas, 16. April 2026