P. Diddys Datum für Haftentlassung wurde erneut vorverlegt

Sean "Diddy" Combs (56) kommt früher als erwartet aus dem Gefängnis frei. Laut offiziellen Unterlagen des Federal Bureau of Prisons, die Us Weekly vorliegen, wurde sein Entlassungsdatum erneut vorverlegt – und zwar auf den 23. Februar 2028. Damit sitzt der Rapper, der derzeit im Niedrigsicherheitsgefängnis Fort Dix im Süden von New Jersey einsitzt, knapp dreieinhalb Monate kürzer als ursprünglich geplant. Sein ursprünglicher Entlassungstermin war zunächst der 4. Juni 2028 gewesen, bevor er bereits einmal auf den 25. April 2028 vorgezogen worden war.

Diddy verbüßt dort eine 50-monatige Haftstrafe, nachdem er im Juli 2025 in zwei Fällen des Menschenhandels für Prostitution schuldig gesprochen worden war – er selbst hatte sich während des Prozesses als unschuldig bekannt. Er und sein Anwaltsteam haben Berufung gegen das Urteil eingelegt, und Diddy wartet hinter Gittern auf eine Entscheidung. Gegenüber dem Newsportal erklärte sein Anwalt Juda Engelmayer, sein Mandant sei "bemerkenswert positiv" gestimmt und arbeite intensiv an seinem Fall: "Er ist dabei, zu einem Rechtsanwaltsgehilfen zu werden, wenn nicht sogar schon zu einem richtigen Anwalt. Meine Erfahrung ist: Mandanten, die tief in ihren Fall involviert sind, kommen weiter." Darüber hinaus belastet Diddy eine weitere Zivilklage: Ein ehemaliger Kinderschauspieler, der unter dem Pseudonym John Doe auftritt, hat ihn zuletzt wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs als Minderjähriger verklagt.

Rechtlich hat der 56-Jährige zuletzt auch einen kleinen Teilerfolg erzielt: Eine Zivilklage der Sängerin Dawn Richard (42) war von einem US-Bundesgericht größtenteils abgewiesen worden. Doch die Vorwürfe, die sich im Zuge seines Strafprozesses gegen ihn anhäuften, wiegen schwer. So hatten frühere Mitarbeiter während des Verfahrens ausgesagt, sie seien damit beauftragt worden, illegale Substanzen für ihn zu beschaffen. In einem Brief an den Richter vor der Urteilsverkündung hatte Diddy selbst eingeräumt, sich in "Drogen und Ausschweifungen verloren" zu haben. Im Gefängnis nimmt er nun an einem Drogenentwöhnungsprogramm teil – schließt er dieses erfolgreich ab, könnte ihm laut dem Strafrechtsanwalt Scott Rosenblum, der nicht in den Fall involviert ist, ein weiteres Jahr von seiner Strafe erlassen werden.

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

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Getty Images P. Diddy und Dawn Richard, Musiker