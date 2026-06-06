Neue Vorwürfe gegen König Charles wegen Harry und Meghan

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghans (44) ehemaliger Wohnsitz in Großbritannien, Frogmore Cottage, sorgt im Palast erneut für Ärger. Aktuell wird das Gebäude in seinen früheren Zustand zurückversetzt – die Renovierungen der Sussexes werden entfernt. Laut dem Experten Tom Sykes ist das Ehepaar wegen der Maßnahmen des Königshauses regelrecht empört. Sie bekamen Frogmore damals zur Hochzeit von Queen Elizabeth (†96) geschenkt. Schon als Harrys Vater König Charles (77) sie vor einigen Jahren aufforderte, das Cottage nach ihrem Rückzug zurückzugeben, herrschte wohl Fassungslosigkeit. "[Das Team der Sussexes] erzählt mir jetzt, dass König Charles gewartet habe, bis die Königin verstorben war, um Harry hinauszuwerfen. Und sie sagen, die Königin hätte das verhindert, weil es ihr Hochzeitsgeschenk an die beiden gewesen sei", erklärt Tom im Podcast "Royalist".

Charles musste laut Tom warten, bis er selbst in der Position war, die Entscheidung zu treffen, Harry und Meghan vor die Tür zu setzen, weil die Queen Konfrontationen innerhalb der Familie scheute. "Das war wohl eine ihrer größten Schwächen. Es ist allgemein bekannt, dass sie nicht in der Lage war, sich gegen Familienmitglieder zu behaupten, die die Familienkarte ausspielten, um ihren Willen durchzusetzen", erklärt der Profi. Das habe sich sowohl bei Harry als auch bei Andrew Mountbatten-Windsor (66) gezeigt – beide gelten seit jeher als schwarze Schafe der Familie. "Die Königin war für diese Art der emotionalen Einflussnahme sehr empfänglich", meint Tom weiter. Charles sei da wesentlich konsequenter: Er fackelte nicht lang, Harry Frogmore wegzunehmen.

Trotz ihrer Loyalität gegenüber der Familie zeigte die Queen aber durchaus ihre Willenskraft, wenn es notwendig war. Ein gutes Beispiel ist hier der sogenannte Megxit, also Harry und Meghans offizieller Ausstieg aus den royalen Geschäften. Wie der Autor Hugo Vickers in seinem Buch "Queen Elizabeth II." schreibt, sei es eigentlich der Wunsch des Herzogs von Sussex gewesen, eine 50-50-Regelung zu etablieren. Er wollte sich selbst finanzieren, aber gleichzeitig noch für die königliche Familie arbeiten. Für seine Großmutter war das offenbar eine inakzeptable Regelung. Beim Treffen vor der offiziellen Bekanntgabe setzte sie klare Grenzen fest: "Prinz Harry ging zu dem Treffen nach Sandringham und es wurde ihm gesagt, dass es entweder ganz oder gar nicht sei. Er kehrte nach Kanada zurück – widerwillig draußen."

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

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Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026