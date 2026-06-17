Handtuchklau: Kim Kardashian schickt Kimi Antonelli Geschenk

Das Handtuch-Drama rund um Kim Kardashian (45) und den Formel-1-Fahrer Kimi Antonelli hat ein versöhnliches Ende gefunden. Beim Grand Prix von Monaco hatte die Unternehmerin das Handtuch des 19-jährigen Mercedes-Talents an sich genommen und damit für einen veritablen Skandal im Netz gesorgt, berichtet Buzzfeed. Fans warfen ihr Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit vor – doch dann meldete sich Kim mit einem Entschuldigungsgeschenk: Ein Video zeigt Kimi, wie er ein neues, besticktes Handtuch in Empfang nimmt. Die Botschaft darauf: "Für Kimi, von Kim". Der junge Fahrer lächelt, zieht das Tuch über und bedankt sich – und mit diesem Clip entspannte sich die Stimmung im Netz spürbar.

Dass es überhaupt so weit kam, ist auch Kimi selbst zu verdanken. Der Rookie reagierte auf die ganze Situation nicht mit Verärgerung, sondern mit Humor und postete einen lustigen Clip, in dem er sein verschwundenes Handtuch "betrauerte". Das ließ die Fans erst recht nicht loslassen – Kimis Kommentarspalten füllten sich mit Witzen, Kims Accounts mit Kritik. Erst das gestickte Ersatzhandtuch beendete, was das Netz schon als "Towelgate" (Handtuch-Gate) bezeichnet hatte. Viele Fans akzeptierten die Geste als Wiedergutmachung.

Der Handtuchmoment hatte schon kurz nach dem Rennen hohe Wellen geschlagen, weil Kim in Monaco nicht nur als prominenter Gast, sondern auch als Begleitung von Lewis Hamilton (41) für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Die Unternehmerin stand damit gleich doppelt im Fokus. Während damals vor allem der Griff zum falschen Tuch die Schlagzeilen bestimmte, rückt nun eher die versöhnliche Geste in den Mittelpunkt. Kimi scheint die Sache ohnehin locker zu sehen. Sein entspanntes Lächeln und der humorvolle Umgang mit dem Fauxpas zeigen, dass aus dem kuriosen Fahrerlager-Moment am Ende vor allem eine virale Anekdote geworden ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian in der Boxengasse beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco 2026

Anzeige Anzeige

Imago Mitglieder des Ferrari-Teams mit Kim Kardashian beim Formel-1-Grand-Prix von Monaco in Monte-Carlo, 7. Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Siegerehrung des Großen Preises von Monaco 2026