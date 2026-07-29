Ganz in Weiß: Kim Kardashian trauert um ihre verstorbene Oma

Kim Kardashian (45) hat gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner (70) und weiteren Familienmitgliedern an einer Gedenkfeier für ihre verstorbene Großmutter teilgenommen – das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Für die emotionale Zeremonie wählte die Unternehmerin ein elegantes, langes Kleid in strahlendem Weiß – ein Aufzug, der trotz seiner Schlichtheit eine glamouröse Note trug. Die Familie versammelte sich, um gemeinsam an die Familienmatriarchin zu erinnern und ihr Leben zu feiern. Im Anschluss an die bewegende Veranstaltung trat Kim die Heimreise an und stieg in ihren Privatjet zurück nach Los Angeles.

Die Feier des Lebens fand im Kreise der engsten Familie statt, so berichtet das Newsportal. Kris war ebenfalls dabei – für sie ein besonders persönlicher Abschied, denn bei der Verstorbenen handelt es sich um ihre Mutter. Gemeinsam nahm die Familie noch einmal Abschied und würdigte das Leben der Frau, die die Kardashian-Jenner-Familie so nachhaltig geprägt hat.

Mary Jo Shannon (†91), die Großmutter von Kim, war am 16. Juli im Alter von 91 Jahren verstorben. Kris hatte den Tod ihrer Mutter damals auf Instagram öffentlich gemacht. Kim hatte in den Tagen nach dem Verlust auf Social Media einen tiefen Einblick in die letzten gemeinsamen Momente gegeben: Sie teilte einen Screenshot aus dem Familien-Gruppenchat, in dem sie und Kris der Großmutter in den Tagen vor ihrem Tod Bibelverse geschickt hatten. MJ hatte darauf bis zuletzt mit einem schlichten Amen geantwortet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Oma MJ

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, MJ und Kris Jenner