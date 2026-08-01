Summer-Vibes: Kim K. urlaubt mit Lewis Hamilton und Familie

Kim Kardashian (45) gewährt ihren Fans gerade jede Menge Einblicke in ihren Sommerurlaub. Die Unternehmerin und Realitystar postete auf Instagram ein Video aus dem Familienurlaub an einem See – und der zeigt so einiges. Neben Bootsfahrten und Lagerfeuern ist auch ihr Freund, Formel-1-Star Lewis Hamilton (41), mit von der Partie. Eine Sequenz zeigt die beiden gemeinsam auf einem Steg, wo sie herumalbern und schließlich Hand in Hand in den See springen. Begleitet wird Kim außerdem von drei ihrer Kinder – Saint, Chicago und Psalm –, ihrer Schwester Khloé Kardashian (42) sowie Nichte Penelope Disick (14).

Zu dem Clip schrieb Kim schlicht "Summering". Dass Lewis inzwischen fest zur Familienwelt der Kardashians dazuzugehören scheint, zeigen auch frühere gemeinsame Auftritte. Zuletzt war Kim beim Formel-1-Grand-Prix von Monaco dabei, um den britischen Rennfahrer anzufeuern. Nachdem er dort den zweiten Platz belegte, zeigten sich die beiden mit deutlichen Zärtlichkeiten. Erst vor wenigen Wochen hatte Kim zudem bereits ein süßes Selfie mit Lewis und einem ihrer Kinder geteilt.

Näher gekommen sind sich die beiden Promis offenbar schon vor einigen Monaten. Erste Gerüchte über eine Romanze entstanden, als Kim und Lewis gemeinsam auf einer Silvesterparty in Aspen gesichtet wurden. Seitdem wurden sie auf Reisen in Paris, Japan und New York City zusammen gesehen. Dass Lewis sich öffentlich zu der Beziehung äußert, ist eher selten – in einem aktuellen Interview ließ er jedoch zumindest eine kurze Bemerkung über Kim fallen, wie Just Jared berichtete.

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian auf einem Boot

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian – sie trägt einen Hoodie seiner Lifestyle-Marke +44

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Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian bei der Qualifikation zum Monaco-GP, über der Ferrari-Box in Monte-Carlo