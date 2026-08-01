Kim Kardashian zeigt sich mit Penelope im süßen Bikini-Look

Kim Kardashian (45) hat jetzt Urlaubsfotos von einem Ausflug an den See geteilt – und dabei steht vor allem ein Bild im Mittelpunkt: Die Realityikone posiert gemeinsam mit ihrer Nichte Penelope Disick (14) auf einem Paddleboard, beide mit dem Peace-Zeichen in die Kamera. Kim trägt einen schwarzen Triangel-Bikini, dazu ein gemustertes Bandana und eine übergroße Sonnenbrille. Penelope strahlt in einem weißen Zweiteiler in die Kamera. "Lakemaxxing", schrieb die 45-Jährige zu den Bildern auf Instagram, was auf Deutsch so viel bedeutet wie: möglichst viel Zeit am See verbringen. In den Kommentaren schwärmten sowohl Fans als auch Familienmitglieder von dem süßen Duo – Schwester Khloé Kardashian (42) kommentierte schlicht: "Wunderschöne P."

Die Bilder kamen kurz nach Penelopes 14. Geburtstag, den sie am 8. Juli gefeiert hatte. Mutter Kourtney Kardashian (47) hatte die Feierlichkeiten auf Social Media festgehalten – mit Bildern von einem Donut-Geburtstagskarton, einem herzförmigen Pfannkuchen mit der Aufschrift "Mit Liebe gemacht, Mama" sowie pinken und weißen Ballons und Cowboyhüten. Auch Großmutter Kris Jenner (70) meldete sich mit einem rührenden Beitrag zu Wort und schrieb: "Alles Liebe zum 14. Geburtstag, liebe Penelope!! Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht und was für eine unglaubliche junge Frau du geworden bist!! Du bist so klug, aufmerksam, kreativ, selbstbewusst, lustig und fürsorglich, und ich könnte nicht stolzer auf dich sein."

Kourtney ist Penelopes Mutter und teilt die 14-Jährige sowie ihre beiden Söhne Mason und Reign mit ihrem Ex Scott Disick (43). Dass ihre Tochter so schnell aufwächst, fällt der Unternehmerin sichtlich schwer. Bereits im vergangenen Jahr teilte Kourtney auf Instagram ein Foto, das Penelope von ihr geschossen hatte – darauf war sie in einem Seidenpyjama im Leopardenmuster zu sehen, das Gesicht in den Händen vergraben. Dazu schrieb sie: "Ich weine, weil mein kleines Mädchen die 6. Klasse abgeschlossen hat."

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Nichte Penelope Disick, Juli 2026

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Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashian und Reign Disick