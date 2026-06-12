Ups: Kim Kardashian schnappt F1-Sieger das Handtuch weg

Beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco ist Kim Kardashian (45) ein peinliches Missgeschick passiert. Die Realityshow-Ikone war erstmals als Freundin von Lewis Hamilton (41) bei einem Rennen vor Ort, um den Ferrari-Piloten anzufeuern. Nach dem Rennen, das Kimi Antonelli für Mercedes gewann, griff Kim zu einem bereitgelegten Handtuch – und wischte sich damit das Gesicht ab. Ein kleines Detail hatte sie dabei übersehen: Das Tuch war eigentlich für den Sieger selbst gedacht. Das Video, das Daily Mail vorliegt, kursiert seitdem in den sozialen Medien und sorgt für massenhaft Reaktionen.

Mercedes ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und konterte mit einem humorvollen Clip. Darin fragt Kimi immer wieder: "Ich wollte fragen – hat jemand mein Handtuch gesehen?" Auch sein Teamkollege George Russell wird in dem Video befragt, antwortet aber mit einem schlichten "Nein?" Abschließend zeigt das Video Kimi, wie er sich die Hände wäscht und nochmals nachfragt: "Hey, hat jemand mein Handtuch gesehen?" Mercedes postete den Clip mit dem Hashtag "Hat jemand Andrea Kimi Antonellis Handtuch gesehen?" auf Social Media. Fans feierten den Clip sofort: "Das ist ikonisch", schrieben viele. Andere scherzen, Kim habe wohl "Kim statt Kimi" gelesen, oder empfahlen Kimi, in Lewis' Wäschekorb nachzuschauen.

Begleitet wurde Kim in Monaco von ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) – gemeinsam feuerten sie Lewis an. Die beiden Schwestern wurden mit dem Boot zum VIP-Eingang der Strecke gebracht. Kim erschien dabei in einem cremefarbenen Kleid und High Heels, Khloe in einem Slip-Kleid mit Spitzenbesatz und einer weißen Weste. Auch Lewis meldete sich nach dem Rennen zu Wort und sprach erstmals öffentlich über seine Beziehung zu Kim. "Es ist wunderbar, sie an diesem Wochenende hier zu haben und ihre Unterstützung zu spüren. Sie tut das jeden Tag für mich", sagte er. Kim und Lewis sollen sich bereits seit mehreren Jahren kennen und stehen einem Insider zufolge kurz vor einem Kurztrip nach Japan gemeinsam, nachdem sie bereits in Paris und in den Cotswolds Zeit miteinander verbracht hatten.

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Getty Images Kim Kardashian in der Boxengasse beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco 2026

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Imago Mitglieder des Ferrari-Teams mit Kim Kardashian beim Formel-1-Grand-Prix von Monaco in Monte-Carlo, 7. Juni 2026

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026