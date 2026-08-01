Kim Kardashian soll mehrere Männer parallel gedatet haben

Pikante Enthüllungen über Kim Kardashians (45) Liebesleben: Jeremy Shockey, ein ehemaliger Teamkollege des Footballstars Reggie Bush (41), hat im Podcast "Club Shay Shay" von Moderator Shannon Sharpe behauptet, dass Kim während ihrer Beziehung mit Reggie gleichzeitig mehrere Männer gedatet haben soll. Laut dem zweifachen Super-Bowl-Sieger soll die Realitydarstellerin damals drei oder vier Männer auf einmal gehabt haben. Zu den Männern, die dabei eine Rolle gespielt haben sollen, gehörten unter anderem Rapper Kanye West (49) sowie der ehemalige Dallas-Cowboys-Receiver Miles Austin.

Als Shannon Jeremy direkt fragte, ob Kanye oder Miles zeitlich mit Reggie überlappt hätten, zögerte er keine Sekunde: "Ich glaube, sie hat drei oder vier Männer gleichzeitig jongliert. Sie sollte im Zirkus sein", sagte er im Podcast. Reggie selbst soll von der Situation völlig mitgenommen gewesen sein. Shockey erinnerte sich daran, dass er seinen Teamkollegen während des Trainingslagers einmal im Auto dabei begleitet hatte, wie dieser ein emotionales Telefonat mit Kim auf Lautsprecher führte. Außerdem sprach Jeremy vom sogenannten Kardashian-Fluch und deutete an, dass Reggies Karriere nach der Beziehung mit Kim bergab gegangen sei, wie TMZ berichtet.

Trotz der deutlichen Kritik an Kims damaligem Verhalten fand Jeremy auch lobende Worte für die Unternehmerin. Er bezeichnete sie als guten Menschen und hob ihren Geschäftssinn hervor. Schon früh habe er gespürt, dass Kim und ihre Familie eine riesige Karriere vor sich haben würden. Kim ist heute nicht nur als Realitystar bekannt, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin. Mit ihrem Ex-Mann Kanye hat sie vier gemeinsame Kinder.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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Getty Images Reggie Bush im Januar 2019

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Imago Kim Kardashian bei der Premiere der UK-TV-Show "All's Fair" in London