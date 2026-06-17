Nach Lungentransplantation: Wird Mette-Marit wieder gesund?

Große Erleichterung im norwegischen Königshaus: Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat erfolgreich eine Lungentransplantation erhalten. Nachdem die 52-Jährige erst Anfang Juni auf die Warteliste für ein Spenderorgan gesetzt worden war, konnte der lebensrettende Eingriff nun durchgeführt werden. Doch viele Royal-Fans stellen sich jetzt die Frage: Kann Mette-Marit dadurch wieder gesund werden? Die behandelnden Ärzte zeigen sich laut Dagbladet vorsichtig optimistisch. "Die Lungentransplantation war bisher erfolgreich", erklärte Arnt Fiane, Leiter der Thoraxchirurgie am Rikshospitalet. Auch Lungenarzt Are Holm zeigte sich erleichtert: "Wir sind sehr froh, dass bisher alles gut verlaufen ist." Die ersten Nachrichten nach dem Eingriff machen also Hoffnung.

Für Experten steht fest, dass die Operation die beste Chance für die Kronprinzessin war. Bereits bei der Bekanntgabe ihrer Aufnahme auf die Warteliste hatte Holm erklärt, dass sich ihre Lungenfibrose deutlich verschlechtert habe. "Die Entwicklung der Lungenerkrankung der Kronprinzessin ist ernst", betonte er damals. Ohne eine Transplantation hätte sich ihr Zustand vermutlich weiter verschlechtert. Auch der norwegische Lungenspezialist Olav Kåre Refvem bewertet die Nachricht positiv. Gegenüber Dagbladet sagte er: "Es ist unglaublich schön, dass sie so früh eine Transplantation bekommen hat." Gleichzeitig machte er deutlich, dass die kommenden Wochen entscheidend werden: "Jetzt kommen spannende Stunden, Tage und Wochen." Nach einer Lungentransplantation bestehe weiterhin das Risiko von Komplikationen oder Abstoßungsreaktionen, weshalb Patienten engmaschig überwacht werden müssen.

Ganz ohne Einschränkungen wird Mette-Marit künftig vermutlich nicht leben können. "Wie alle anderen frisch Transplantierten wird die Kronprinzessin mehrere Wochen im Rikshospitalet bleiben", erklärte Are Holm. In dieser Zeit würden die Medikamente angepasst, mögliche Komplikationen behandelt und die Rehabilitation begonnen. Menschen mit Spenderlungen müssen in der Regel ihr Leben lang Medikamente einnehmen, damit das neue Organ nicht abgestoßen wird. Trotzdem könnte die Transplantation für die Kronprinzessin ein echter Wendepunkt sein. Viele Patienten gewinnen nach einem erfolgreichen Eingriff deutlich an Lebensqualität zurück. Entsprechend groß ist nun die Hoffnung, dass Mette-Marit nach Jahren gesundheitlicher Probleme wieder mehr Kraft für ihren Alltag und ihre royalen Verpflichtungen haben wird. Zahlreiche Fans wünschen ihr deshalb vor allem eines: eine möglichst schnelle und komplikationsfreie Genesung.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt Gäste bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast in Oslo, 10. April 2026

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