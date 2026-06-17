Kronprinzessin Mette-Marit hat eine neue Lunge bekommen

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat heute am Rikshospitalet in Oslo eine Lungentransplantation erhalten. Laut einer offiziellen Mitteilung des Königshauses, die Promiflash vorliegt, verlief der Eingriff gut. "Die Lungentransplantation war bisher erfolgreich", erklärte Arnt Fiane, Abteilungsleiter der thoraxchirurgischen Abteilung am Rikshospitalet, gegenüber der Öffentlichkeit. Zugleich bedankte er sich bei seinem gesamten Team für die Planung und Durchführung der Operation.

Mette-Marit wird nun noch mehrere Wochen in der Klinik verbleiben müssen. Are Holm, Abteilungsleiter der Lungenabteilung am Rikshospitalet, betonte: "In Übereinstimmung mit allen anderen frisch Transplantierten wird die Kronprinzessin für mehrere Wochen im Rikshospitalet stationär bleiben. Dies ist ein Standardverfahren, um Medikamente einzustellen, mögliche Komplikationen zu behandeln und Rehabilitationsmaßnahmen durchzuführen." Kronprinz Haakon (52) will seinen Terminkalender in dieser Zeit anpassen, um bei ihr zu sein. Das nächste Update zum Gesundheitszustand seiner Frau ist laut dem Königshaus für den Zeitpunkt ihrer Entlassung geplant. Das Kronprinzenpaar bedankte sich außerdem für die vielen herzlichen Genesungswünsche, die es in letzter Zeit erhalten hat.

Vor rund zwölf Tagen hatte der Hof offiziell bestätigt, dass Mette-Marit auf der Warteliste für eine Lungentransplantation steht. Ihr Zustand hatte sich demnach so deutlich verschlechtert, dass die behandelnden Ärzte den Eingriff "so schnell wie möglich" empfahlen. Die Kronprinzessin leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenerkrankung. Im Zuge der Erkrankung hatte sie zuletzt sämtliche öffentlichen Termine gestrichen, um sich ganz auf die Behandlung zu konzentrieren.

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo

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