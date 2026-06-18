"Für meine Kinder": Rapper Nimo ist seit zwei Wochen clean

Rapper Nimo (30) hat in einem emotionalen TikTok-Livestream offen über seine Drogensucht und seine Angst vor dem Tod gesprochen. Der Karlsruher Musiker, der 2017 mit Hits wie "Heute mit mir" bekannt wurde, berichtete dabei, aktuell seit zwei Wochen clean zu sein – und es dieses Mal mit dem Entzug wirklich ernst zu meinen. Als größten Antrieb dafür nannte er seinen Nachwuchs: "Ich mach das diesmal für meine Kinder, weil ich darf nicht sterben. Ich muss da sein, die brauchen mich. Die haben niemanden auf dieser Welt", erklärte der Rapper sichtlich bewegt.

Im Interview mit bigFM ging Nimo noch weiter ins Detail und schilderte, wie sehr es ihn damals aus der Bahn geworfen hatte, von einem Tag auf den anderen Geld, Bekanntheit und tausende Follower zu haben. "Keiner stellt dich darauf ein, von heute auf morgen erfolgreich zu sein", erklärte der Rapper und betonte, wie schwer es gewesen sei, eine Balance zu finden. Drogen wie Kokain und Gras wurden zu einem ständigen Begleiter. Erst als die Doku über Haftbefehl (40) erschien und Nimo sah, wie dramatisch dessen Situation geworden war, erkannte er, wie ernst es auch um ihn selbst stand. "Ich war in der letzten Zeit in so einer Phase, in der ich noch nie war", sagte er jetzt im Stream und fügte hinzu, dass er nicht wolle, dass die Menschen eines Tages die Nachricht bekämen, er sei "weg".

Dass Nimo heute seine eigenen Kinder als größten Antrieb sieht, passt zu der allgemeinen Entwicklung in seinem Leben. Der Rapper hatte im Sommer 2023 öffentlich gemacht, erstmals Vater geworden zu sein, bevor es im Mainstream für einige Zeit ruhiger um den gebürtigen Schwaben wurde. Schon damals war bekannt, dass sein Privatleben und die Menschen an seiner Seite ihm in schwierigen Momenten Halt geben. Nun zeigt Nimo auf Social Media erneut sehr private Einblicke und rückt damit nicht seine Musik, sondern seine Familie und seine Verantwortung als Vater in den Mittelpunkt.

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