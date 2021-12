Endlich kann sich Nimo (25) selbst ein ganzes Stück besser verstehen. Aus seiner harten Vergangenheit macht der erfolgreiche Rapper kein Geheimnis. Nach einer schweren Kindheit und neben Aufenthalten im Jugendgefängnis hatte der Musiker auch noch Probleme mit Drogen gehabt. Dieses Kapitel liegt inzwischen jedoch hinter ihm. Seit Kurzem weiß der Künstler sogar, weshalb er sich so oft unverstanden gefühlt hat: Nimo ist Autist!

Zu Gast bei BeastKitchen sprach der 25-Jährige in einem YouTube-Interview über seine neuesten Erkenntnisse: "Ich bin Autist und wusste es mein Leben lang nicht." Erst die Begegnung mit einem Musikproduzenten, der mit der vielseitigen Entwicklungsstörung vertraut ist, brachte Licht ins Dunkel. "Ich wusste mein Leben lang, dass ich anders bin und dass ich anders denke, aber ich hätte mir niemals im Leben gedacht, dass ich ein Autist bin", zeigte Nimo sich zunächst überrascht. Nach dieser Nachricht herrschte bei dem Deutschrap-Star jedoch große Erleichterung: "Es war das erste Mal in 25 Jahren, dass ich mich verstanden gefühlt habe."

Sein Autismus sei ein großer Teil davon, warum er sich damals so stark in Drogen verloren hatte. "Ich habe mir immer gedacht, so wie ich fühle, so fühlt jeder. Aber das ist nicht so. Wir fühlen extrem, zu extrem. Aber im Gefühle zeigen sind wir sehr schlecht", schilderte Nimo seine Gemütsverfassung. Die Diagnose habe ihm jetzt jedoch die Augen geöffnet und er sehe die Welt nun anders.

Instagram / nimo Nimo, Künstler

Instagram / nimo Nimo im Februar 2020

Instagram / nimo Nimo, Sänger

