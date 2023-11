Shirin Davids "Atemlos"-Cover: Auch Rapper Nimo ist Fan!

Großes Lob von Rap-Star zu Rap-Star! Shirin David (28) ist in der Musikbranche ganz oben angekommen. Aktuell füllt sie mit ihrer ersten großen Tour die Arenen und sitzt in der The Voice-Jury. Als wäre das noch nicht genug, hat sie gemeinsam mit Helene Fischer (39) eine neue Version von "Atemlos" aufgenommen, passend zum zehnjährigen Jubiläum des Hit-Titels. Für den Song erhält Shirin viel Zuspruch, unter anderem auch von einem Kollegen!

In einem TikTok-Video gewährt Shirin ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen der Hit-Neuauflage. Gemeinsam mit Helene steht sie im Tonstudio und singt. Sie freue sich, Teil eines so starken Frauen-Duetts sein zu dürfen, erzählt Shirin. "Sie ist eine Vorreiterin im Deutsch-Rap", findet Helene. Auch in der Kommentarspalte regnet es Lob für die "Gib Ihm"-Interpretin. "Shirin ist offiziell die größte deutsche Künstlerin, Punkt", schreibt Rapper Nimo (27) und sammelt mit seinem Kommentar über 20.000 Likes.

Doch das Lob steigt ihr wohl nicht zu Kopf. "Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten", sagt die Rapperin im Video zu Helene. Das jemand von dieser Relevanz Shirin eine Hand reicht und eine Bühne mit ihr teilt, bedeute ihr sehr viel. Gemeinsam werden sie den Song in der letzten Folge Wetten, dass..? performen.

Instagram / shirindavid Shirin David, "The Voice of Germany"-Jurorin 2023

Instagram / nimo Nimo, Rapper

Getty Images Helene Fischer im August 2023

