Jack Whitehalls Tochter platzt mitten in die Hochzeit

Eigentlich sollte der große Auftritt bei der Hochzeit von Jack Whitehall (37) und Roxy Horner (34) der Braut gehören – doch ihre zweijährige Tochter Elsie hatte andere Pläne. Das Paar hatte sich im April auf Euridge Manor in Wiltshire das Jawort gegeben, und jetzt plaudert Jack in einem Interview mit Hello! über die witzigen Pannen, die den Tag unvergesslich gemacht haben. So übernahm die kleine Elsie, die als Blumenmädchen dabei war, kurzerhand das Kommando und platzte mitten in die Trauung. "Sie kam reingerannt und unterbrach die Zeremonie auf halbem Weg. Ich sagte: 'Willst du dich wieder hinsetzen?' Sie antwortete: 'Nein!'", erinnert sich der Comedian.

Doch Elsie war nicht die einzige Überraschung an dem besonderen Tag. Auch der Familienhund Coco spielte eine tragende Rolle: Das Tier erschien in einem kleinen Kleidchen und übernahm den Job des Ringträgers. Kurz nach dem feierlichen Moment passierte Jack dann das nächste Missgeschick – er steckte Roxy den Ehering versehentlich an den falschen Finger. "Es war irgendwie meine Schuld", gesteht er. Das Problem wurde aber beim anschließenden Fotoshooting wieder behoben. Zuvor hatte der Comedian seinen Tom-Ford-Anzug bereits ruiniert, als er sich bückte, um Elsie hochzuheben – die Hose riss dabei komplett auf. Ein Ersatzanzug des Labels Dunhill musste her.

Auch Roxy hatte ihr eigenes Malheur: Ihr Strumpfband mit dem "Something blue"-Bändchen fiel irgendwann während des Tages ab. Gegenüber British Vogue erzählte sie zudem, dass sie kurz vor dem Gang zum Altar einen Lachanfall bekam, weil sie wegen ihrer riesigen Robe von Galia Lahav auf den Treppen immer wieder ihre Füße hochkicken musste, um nicht zu stolpern. "Und dann stand Jack weinend am Ende des Ganges!", ergänzte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / roxyhorner Comedian Jack Whitehall und Model Roxy Horner

Anzeige Anzeige

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner im Dezember 2025