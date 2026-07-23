Steve-Os Penis-Tattoo sprengt fast das TV-Budget

Für die neue Fox-Show "Nation's Dumbest" haben sich Comedian Jack Whitehall (38) und Jackass-Star Steve-O (52) zusammengetan – doch der Dreh brachte eine ganz besondere Herausforderung mit sich. Wie Jack gegenüber Us Weekly verriet, sorgte Steve-Os Penistattoo auf der Stirn für erheblichen Mehraufwand hinter den Kulissen. "Er hat viel Zeit im Schminkraum damit verbracht, das abzudecken", erzählte der Gastgeber der Show. Das eigentliche Problem begann aber erst bei den körperlichen Challenges: "Jedes Mal, wenn wir eine körperliche Aufgabe gemacht haben, hat er angefangen zu schwitzen – und das gesamte Produktionsteam gleich mit."

Der britische Comedian scherzte, dass dabei "einige Pixel zum Einsatz kamen, um die Show familienfreundlich zu halten" – und das habe seinen Preis gehabt. "Und wir hatten nicht viel", witzelte Jack. "Wir haben den Großteil des CGI-Budgets dafür ausgegeben, Ice-Ts Gesicht so aussehen zu lassen, als wäre er gerne dort." Trotz des ganzen Mehraufwands rund um das Tattoo hat Steve-O bei dem Moderator aber offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen – und zwar einen positiven.

"Ich glaube, Steve-O hat mich beeindruckt. Ich habe wahrscheinlich einige vorschnelle Annahmen über sein Intelligenzniveau gemacht, basierend auf dem, was ich über ihn wusste", gab Jack zu. "Ich hatte ihn gesehen, wie er sich die Hoden eintätowieren ließ. Ich hatte ihn gesehen, wie er in einem Dixi-Klo Bungeejumping gemacht hat." Trotz allem habe Steve-O die Erwartungen deutlich übertroffen: "Er hatte einige clevere Momente und einige sehr triumphale Augenblicke." Die Show "Nation's Dumbest", in der Prominente bei schulischen Aufgaben und körperlichen Challenges gegeneinander antreten, ist seit dem 15. Juli auf Fox zu sehen.

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Getty Images Steve-O bei einem Benefizkonzert

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Getty Images Jack Whitehall bei der Weltpremiere von "Malice" im BFI Southbank in London

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Getty Images Steve-O, Stuntman