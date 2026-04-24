Zu laut? Jack Whitehalls Hochzeitslocation muss schließen

Jack Whitehall (37) und Roxy Horner (34) haben am vergangenen Samstag geheiratet – doch die Feierlichkeiten haben ein unerwartetes Nachspiel. Das Paar gab sich auf dem historischen Anwesen Euridge Manor in Wiltshire das Jawort, einem prachtvollen Landgut aus dem 17. Jahrhundert, das auf umgerechnet rund 182 Hektar liegt. Zahlreiche Prominente folgten der Einladung, darunter Jamie und Frida Redknapp sowie die Schauspieler Douglas Booth (33) und Gabe Turner. Doch die Traumhochzeit des Comedians und des Models hat nun für viel Wirbel bei den Nachbarn gesorgt. Gegenüber dem Mirror berichtete ein Anwohner anonym, dass während Jacks Hochzeit lautstark gejubelt und Reden mit Verstärker gehalten worden seien.

Bereits seit Jahren klagen Anwohner über den Lärm, den Hochzeiten und private Feiern auf dem Anwesen verursachen. Der Wiltshire Council hatte daher strenge Auflagen zum Lärmschutz erlassen, gegen die der Besitzer des Anwesens, John Robinson, Einspruch einlegte. Robinson bezeichnete die Bedingungen als "unangemessen" und "widersprüchlich" und zog vor den Planning Inspectorate der britischen Regierung. Sein Unternehmen schlug unter anderem vor, Blechblasinstrumente, Schlagzeug und Dudelsäcke im Freien zu verbieten – doch der Inspectorate ließ das nicht gelten und entschied, dass Euridge Manor den Betrieb bis zum 17. Mai einstellen muss. Wiltshires stellvertretender Ratsvorsitzender Mel Jacob betonte gegenüber dem Mirror: "Wir haben die Pflicht, unsere Gemeinden zu schützen, und diese Entscheidung unterstützt den konsequenten Ansatz des Rates in diesem komplexen Fall."

Euridge Manor gehört Robinson, dem Gründer der Modemarke Jigsaw und einem bekannten Freund von Prinzessin Kate (44). Er erwarb das damals rund 80 Hektar große Anwesen im Jahr 1980 und baute es in den folgenden Jahren umfassend aus und auf, bevor es zu einer beliebten Location für Hochzeiten und private Veranstaltungen wurde. Zu den Stimmen der Anwohner gehörte auch eine besonders scharfe Einschätzung: "Mr. Robinson hat ein wunderschönes, friedliches Dorf in Malaga verwandelt. Es ist Zeit, dass er alle gebuchten Hochzeiten absagt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Whitehall bei den Brit Awards 2026 in Manchester

Anzeige Anzeige

Instagram / roxyhorner Comedian Jack Whitehall und Model Roxy Horner

Anzeige Anzeige

Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner, Ehepaar

Anzeige