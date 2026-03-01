Jack Whitehall reißt Witze über Victoria Beckhams Tanzstil

Jack Whitehall (37) hat bei den Brit Awards am vergangenen Samstag in der Co-op Live Arena in Manchester kein Blatt vor den Mund genommen. Der Comedian, der die Veranstaltung moderierte, machte laut Daily Mail einen Scherz über Victoria Beckhams (51) Tanzeinlagen und spielte damit auf die öffentlich ausgetragene Familienfehde zwischen ihrem ältesten Sohn Brooklyn (26) und dem Rest der Familie an. Als Jack die Performance von Mark Ronson (50) ankündigte, forderte er das Publikum auf, sich "darauf vorzubereiten, zu tanzen wie Victoria Beckham beim Eröffnungstanz". Der Witz war eine Anspielung auf Brooklyns Vorwürfe, die er im Januar in einem sechsseitigen Statement in den sozialen Medien erhoben hatte. Darin beschuldigte der 26-Jährige seine Mutter, bei seiner Hochzeit 2022 "unangemessen" mit ihm getanzt zu haben, was ihn "unbehaglicher und gedemütigter als jemals zuvor in seinem Leben" gemacht habe.

Brooklyns Vorwürfe sorgten damals für viel Aufsehen, doch viele Fans bezweifelten die Behauptungen. Nachdem das Statement öffentlich wurde, tauchten in den sozialen Medien zahlreiche Videos auf, die Victoria beim Tanzen mit ihrer Familie zeigten. In einem Clip war zu sehen, wie sie mit Brooklyn und dessen Frau Nicola Peltz-Beckham (31) nach der Filmpremiere von "Lola" im Jahr 2024 tanzte. Nutzer kommentierten, dass Nicola dabei "glücklich" ausgesehen habe, was im Gegensatz zu Brooklyns Darstellung stand. DJ Fat Tony, ein langjähriger Freund der Beckhams, der bei der Hochzeit im April 2022 auflegte, beschrieb die Situation später als "wirklich unangenehm". Er erklärte in der Sendung "This Morning", dass Sänger Marc Anthony (57) Victoria damals auf die Bühne gerufen und sie aufgefordert habe, mit Brooklyn zu tanzen, bevor Nicola die Gelegenheit für den traditionellen ersten Tanz hatte. "Marc sagte: 'Lege deine Hände auf die Hüften deiner Mutter' und die ganze Situation war wirklich unangenehm für alle im Raum", berichtete Tony.

Victoria und David Beckham (50) sind Eltern von vier Kindern, darunter Brooklyn sowie die jüngeren Söhne Romeo (23) und Cruz (21). Die Familie ist bekannt dafür, eng miteinander verbunden zu sein. Victoria, die als "Posh Spice" Teil der erfolgreichen Girlgroup Spice Girls war, hat sich nach ihrer Musikkarriere als Modedesignerin und Unternehmerin etabliert. Fans und Freunde verteidigten die 50-Jährige in den sozialen Medien und beschrieben sie als "durchschnittliche Mutter nach ein paar Gläsern Wein zu viel". Ein Nutzer kommentierte: "Nichts kann mich dazu bringen, gegen Victoria zu sein", während ein anderer schrieb: "Wenn Posh meine Schwiegermutter wäre, würde ich mich geehrt fühlen." David und Victoria wünschten sich laut der Mail on Sunday vor allem, Brooklyn "einfach nur in ihrem Leben" zu haben. Von Zorn sei keine Rede, vielmehr dominiere Ratlosigkeit – auch mit Blick auf die Geschwister wie etwa Harper (14), die ihren großen Bruder vermisst.

Getty Images Jack Whitehall als Brit Awards-Moderator im März 2025 in London

Getty Images Victoria und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister