Roxy Horner investierte vor Hochzeit 7.000 Euro in Beauty

Für ihre Hochzeit mit Jack Whitehall (37) hat sich Roxy Horner (34) offenbar so richtig in Schale geworfen – und das nicht nur mit dem Brautkleid. Wie Daily Mail berichtet, gönnte sich die 34-Jährige im Vorfeld der Trauung auf der Harley Street in London kosmetische Behandlungen im Wert von rund 6.000 britischen Pfund, umgerechnet über 7.000 Euro. Laut einem Social-Media-Post der Klinik, den Roxy selbst teilte, starteten die Behandlungen bereits zwölf Monate vor dem großen Tag: "Ihr maßgeschneiderter Behandlungsplan begann 12 Monate vor der Hochzeit."

Zu den Maßnahmen für die große Hochzeit mit ihrem Liebsten gehörten demnach mehrere VBeam-Lasersitzungen gegen Rötungen und Rosazea, ein Moxi-Laser zur allgemeinen Hautregeneration sowie Profhilo-Injektionen für Tiefenhydration und Leuchtkraft. Abgerundet wurden die Vorbereitungen durch sogenannte Filter Facials der Klinik für einen strahlenden Teint vor der Kamera. Und die Treatments scheinen sich gelohnt zu haben: Auf den Hochzeitsfotos strahlt Roxy über beide Ohren.

Auch beim Brautoutfit wurde nicht gespart: Roxy hatte sich gleich für zwei Hochzeitskleider des Designers Galia Lahav entschieden. Jedes davon soll bis zu 16.000 Pfund, also rund 18.400 Euro, gekostet haben. Eines war für die Trauung bestimmt, das andere für die Party. Dazu kombinierte das Model Schuhe von Alaïa sowie Schmuck von Roxanne Assoulin – und einen ganz besonderen Akzent: den Verlobungsring ihrer verstorbenen Großmutter. "Sie hat ihn mir vererbt, als sie gestorben ist – das war so bedeutsam", erklärte Roxy.

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Instagram / roxyhorner Roxy Horner, Model

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Instagram / roxyhorner Comedian Jack Whitehall und Model Roxy Horner

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Instagram / roxyhorner Roxy Horner und Jack Whitehal haben Ja gesagt

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