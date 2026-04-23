Jack Whitehall und Roxy Horner haben sich das Jawort gegeben

Am vergangenen Wochenende wurde wieder einmal die Liebe gefeiert: Roxy Horner (34) und Jack Whitehall (37) haben sich das Jawort gegeben. Die freudige Neuigkeit teilte das frischvermählte Paar kürzlich auf Instagram. In Kollaboration mit Vogue teilten sie Aufnahmen von der Location, der Hochzeitstorte, den Gästen und selbstverständlich auch von sich, dem Brautpaar. Der britische Comedian und das Model heirateten auf dem Euridge Manor in Wiltshire – einem traumhaften Landsitz in der englischen Grafschaft, umhüllt von Blauregen und weißen Blüten.

Für den ganz großen Auftritt entschied sich Roxy gleich für zwei Roben des Designers Galia Lahav – eine für die Zeremonie, eine zum Wechseln für die Party. Getraut wurde standesamtlich vor Familie und engen Freunden. Dabei war natürlich für viele emotionale Momente gesorgt: Als Roxy mit ihrem Vater den Gang entlang schritt, stand Jack am Ende des Altars bereits mit Tränen in den Augen. "Jack war am Ende des Ganges am Schluchzen!", verriet die Braut Vogue amüsiert. Ein Streichquartett spielte während der Zeremonie, darunter auch Disney-Musik – auf Jacks ausdrücklichen Wunsch hin. "Sie spielten 'Die Schöne und das Biest', was ich etwas zu offensichtlich fand", scherzte der Comedian.

Ihre gemeinsame Tochter Elsie war eine von drei Blumenmädchen – und ließ es sich am Ende des Ganges nicht nehmen, laut "Daddy, Daddy!" zu rufen. Eine besondere Panne hatte ausgerechnet der Bräutigam: Als Jack die kleine Elsie hochheben wollte, platzte seine Hose von Tom Ford (64), sodass er in seinen Reserveanzug von Dunhill schlüpfen musste. Den Abend ließen die Turteltauben mit dem ersten Tanz zu Michael Jacksons (†50) "Rock With You" einläuten. Das Fest zu Ehren ihrer Liebe dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

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Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner, Ehepaar

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Instagram / roxyhorner Roxy Horner und Jack Whitehal haben Ja gesagt

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Instagram / roxyhorner Comedian Jack Whitehall und Model Roxy Horner