An ihrem 35. Geburtstag: Roxy Horner beobachtet nackt Löwen

Roxy Horner (35) hat ihren 35. Geburtstag jetzt mit einer ganz besonderen Auszeit gefeiert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Whitehall (37) und ihrer Tochter Elsie verbrachte das Model ein Wochenende im exklusiven Port Lympne Hotel & Reserve im englischen Kent. Die Familie übernachtete dort in der luxuriösen "Lion Lodge", die rund 1.700 Euro pro Nacht kostet und einen direkten Blick auf die dort lebenden Löwen bietet. Auf Instagram teilte Roxy nun mehrere Eindrücke ihres Aufenthalts und zeigte sich dabei sichtlich begeistert von der außergewöhnlichen Kulisse.

Besonders ein Detail sorgte für Aufsehen: Die 35-Jährige entspannte in einer Outdoor-Badewanne mit Blick auf die Löwen Kamari und Hasani und genoss dabei ein Glas Sekt. Neben den tierischen Nachbarn bot die Unterkunft laut Daily Mail auch zahlreiche weitere Annehmlichkeiten – darunter einen Kamin, ein großzügiges Schlafzimmer und eine luxuriöse Ausstattung. Gemeinsam mit ihrer Familie besuchte Roxy außerdem das Giraffengehege und ließ sich bei einem Afternoon Tea verwöhnen. "Happy Birthday an mich", schrieb Roxy begeistert zu den Bildern und verriet, dass Löwen zu ihren Lieblingstieren gehören.

Auch privat könnte es für Roxy derzeit kaum besser laufen. Erst vor Kurzem gab sie ihrem Mann Jack auf einem romantischen Anwesen in der englischen Grafschaft Wiltshire das Jawort und besiegelte damit ihr Familienglück. Wie wichtig Jack für sie ist, verriet das Model zuletzt im Podcast "Olivia's House". Dort sprach sie offen über ihre Typ-1-Diabetes-Diagnose und schwärmte von der Unterstützung ihres Mannes: "Ich denke, das hat uns irgendwie näher zusammengebracht, weil er so großartig war, wirklich. Er war die ganze Zeit an meiner Seite."

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Imago Roxy Horner bei den BRIT Awards 2026 in Manchester

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Instagram / roxywhitehall Roxy Horner an ihrem 35. Geburtstag

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Instagram / roxyhorner Jack Whitehall und Roxy Horner, Juli 2024