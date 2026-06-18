Nach Sommerhaus: Vanessa Neigert und Giovanni sind verlobt

Romantische Überraschung für Vanessa Neigert (33): Die Schlagersängerin ist verlobt! Ihr Partner Giovanni Weisheit hat ihr genau an ihrem ersten gemeinsamen Jahrestag einen Heiratsantrag gemacht – und das bei einem Musikvideodreh. Vanessa teilte die freudige Neuigkeit auf Instagram und schrieb dazu: "Heute vor einem Jahr, am 6. Juni 2025, sind Giovanni und ich zusammengekommen. Und genau heute, an unserem Jahrestag, hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben." Auf der Plattform ist auch ein Video des bewegenden Moments zu sehen.

In dem Clip ist zu sehen, wie Giovanni vor seiner Partnerin auf die Knie geht und ihr die entscheidende Frage stellt. Vanessa hat dabei Tränen in den Augen, betrachtet ihren neuen Verlobungsring und fällt ihrem frisch Verlobten in die Arme. "Ich bin immer noch unglaublich aufgeregt und weiß gar nicht, was ich vor lauter Glück sagen soll. Mein Herz ist einfach übervoll", schwärmte sie in dem Post. Unter dem Beitrag überhäuften Fans das Paar mit Glückwünschen. "Ihr seid ein wunderschönes Paar. Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute für euch", hieß es in den Kommentaren.

Doch erst vor drei Wochen lag über dem Liebesglück der beiden noch ein Schatten. Kurz vor dem Einzug ins Sommerhaus der Stars traf Vanessa und Giovanni ein harter Schicksalsschlag: Ihr Hund Buddy starb. Im RTL-Podcast sprachen sie offen über den Verlust. "Ist erst drei Tage her", sagte Vanessa dort sichtlich bewegt und führte weiter aus: "Wir waren spazieren gegangen und der Hund hat einen Köder gefressen und dann war es viel zu spät."

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Instagram / vanessaneigert Vanessa Neigert und ihr Partner, Juni 2026

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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RTL / Lena-Luise Grellert Sänger- und Künstlerpaar Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert sind Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"