Schock vor Sommerhaus-Einzug: Vanessa Neigerts Hund ist tot

Kurz vor dem Einzug ins Sommerhaus der Stars hat Vanessa Neigert (33) und Giovanni Weisheit ein schmerzlicher Schicksalsschlag getroffen: Ihr geliebter Hund Buddy ist gestorben. Laut RTL sprachen die beiden im offiziellen Podcast zur Show offen über den Verlust – und das nur wenige Tage, nachdem es passiert ist. "Ist erst drei Tage her", sagte Vanessa sichtlich bewegt im Gespräch mit den Podcast-Hosts Carlotta Unna und Martin Tietjen (40).

Wie Giovanni im Podcast schilderte, kam Buddys Tod völlig unerwartet: "Wir waren spazieren gegangen und der Hund hat einen Köder gefressen und dann war es viel zu spät." Der Künstler vermutet, dass Buddy durch "Rattengift oder so" ums Leben gekommen ist. Für ihn ist der Verlust besonders schmerzhaft, denn Buddy war "mit mein größter Stolz", wie Giovanni betont. Aktuell versuche er, den Vorfall zu rekonstruieren und herauszufinden, wer dafür verantwortlich sein könnte. An seiner Seite steht dabei Vanessa. "Wir pushen uns immer wieder", erklärt sie. Gemeinsam fänden sie auch aus emotionalen Phasen wieder heraus, denn eigentlich seien die beiden "fröhliche Menschen."

Vanessa Neigert ist vor allem als Realitystar bekannt und tritt auch als Sängerin auf. Gemeinsam mit Giovanni, der als Musiker und Artist arbeitet, bildet sie eines der Paare der neuen "Sommerhaus der Stars"-Staffel, die ab dem Spätsommer bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein wird. Hund Buddy hatte dabei offenbar nicht nur im Privatleben der beiden eine wichtige Rolle gespielt. So war der Vierbeiner beispielsweise auch bei einigen von Giovannis künstlerischen Auftritten dabei.

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RTL / Lena-Luise Grellert Sänger- und Künstlerpaar Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert sind Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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