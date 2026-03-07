Katy-Perry-Double? Vanessa Neigert sorgt für Verwechslung

Urlaubs-Verwechslung unter Palmen: Vanessa Neigert (33) erlebt auf Phuket einen Moment, den sie so schnell wohl nicht vergessen wird. Die ehemalige DSDS-Kandidatin spaziert in Thailand Richtung Strand, als sie plötzlich gleich zweimal beim falschen Namen gerufen wird. In einem Instagram-Video, das die Schlagersängerin jetzt mit ihren Followern teilte, ist zu sehen, wie zwei Mitarbeiter eines Restaurants ganz aufgeregt "Katy Perry" hinter ihr herrufen und ihr dabei strahlend zuwinken. Erst als Vanessa stehen bleibt und lachend aufklärt, dass sie nicht die amerikanische Sängerin ist, löst sich die Situation im gemeinsamen Gelächter auf.

Wer das Video genauer betrachtet, wird verstehen, warum die Mitarbeiter ins Stocken gerieten. Vanessa präsentierte sich mit dunklem, vollem Haar, einem farbenfrohen Look und – das entscheidende Detail – markanten roten Kirsch-Ohrringen, die geradezu ikonisch für Katys visuellen Stil stehen. Tatsächlich ist die amerikanische Sängerin, die zuletzt Schwangerschaftsgerüchte dementierte, weltweit bekannt für ihre extravaganten, verspielten Looks, die stets mit einem Augenzwinkern daherkommen. Katy hat mit Auftritten wie ihrem legendären Las-Vegas-Residency-Programm und ihrer langjährigen Jurytätigkeit bei American Idol immer wieder ihren Sinn für Inszenierung bewiesen. Die Verwechslung wirft gleichzeitig ein Schlaglicht auf Vanessas natürliche Ausstrahlung und ihren instinktiven Hang zu einem selbstbewussten Auftreten. Statt sich über die Situation zu ärgern, nutzte sie den Moment gekonnt für einen humorvollen Social-Media-Beitrag, der zeigt, dass sie mit Selbstironie und Charme umgehen kann – Eigenschaften, die in der Unterhaltungsbranche Gold wert sind. "Jetzt bin ich wieder mal die Katy Perry", schrieb sie und unterlegte den Clip mit Katys Hit "California Gurls".

Für Vanessa ist es nicht das erste Mal, dass sie mit ihrem Äußeren auffällt – allerdings sonst eher auf deutschen Schlagerbühnen. Die Sängerin wurde 2009 durch DSDS bekannt und stand danach regelmäßig auf der Bühne, bevor sie sich für einige Jahre aus dem Rampenlicht zurückzog. Im Gespräch mit schlagerpuls.com erzählte sie im vergangenen Jahr offen, dass sie ihre kranke Mutter zwei Jahre lang gepflegt habe und deshalb musikalisch kürzertreten musste. "Ich hatte damals alles zur Seite gelegt und mich in der Zeit voll auf meine Mama konzentriert. Daher war ich drei Jahre nicht im Musikbereich tätig, nur vereinzelt mal", erklärte sie. Erst im Sommer 2025 meldete sich die Künstlerin dann mit einem Comeback zurück – und genießt seitdem offenbar nicht nur wieder die Musik, sondern auch entspannte Auszeiten wie jetzt ihren Thailand-Urlaub.

Instagram / vanessaneigert Vanessa Neigert in Thailand

Getty Images Katy Perry, Sängerin

ActionPress / Thomas Burg Vanessa Neigert, "Let's Dance"-Kandidatin 2021