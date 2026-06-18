Prinz William setzt im Kampf gegen Obdachlosigkeit auf KI

Prinz William (43) hat bei der London Tech Week einen eindringlichen Appell an die Technologiebranche gerichtet: Der Thronfolger fordert mehr Engagement im Kampf gegen Obdachlosigkeit und setzt dabei auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Datenanalysen. "Obdachlosigkeit ist nicht unvermeidlich. Sie ist völlig vermeidbar", betonte er in seiner Rede. Wie Mirror berichtet, präsentierte William bei der Veranstaltung konkrete Pläne, wie moderne Technologien genutzt werden können, um Betroffenen schneller und gezielter zu helfen. In Großbritannien sind Schätzungen zufolge rund 430.000 Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen.

Im Mittelpunkt seiner Pläne steht ein sogenanntes "Data Lab", in dem private Technologieunternehmen gemeinsam mit verschiedenen Organisationen an Vorhersagemodellen arbeiten. Diese sollen Risikogruppen mit bis zu 30 Prozent höherer Genauigkeit identifizieren – und das bereits Monate, bevor Betroffene tatsächlich ihre Unterkunft verlieren. Früh eingreifen könnte den Staat pro Fall im Schnitt rund 9.000 Pfund (umgerechnet 10.406 Euro) einsparen. Studien belegen zudem, dass jedes in Prävention investierte Pfund bis zu drei Pfund an späteren Folgekosten einspart. Das Projekt ist Teil von Williams Initiative "Homewards", die er im Juni 2023 ins Leben gerufen hat. Sie läuft derzeit in sechs Pilotregionen und hat zum Ziel, Obdachlosigkeit seltener und kürzer werden zu lassen.

Prinz William setzt sich schon seit Jahren öffentlich gegen Obdachlosigkeit ein. Mit "Homewards" knüpft er an dieses langfristige Engagement an und stellt das Thema erneut ins Zentrum seiner Arbeit. Der Prinz von Wales ist seit 2011 mit Prinzessin Kate (44) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Zuletzt wurde auch ein eher privater Einblick in sein Leben bekannt: Ein Vertrauter berichtete laut Quelle, dass William seine Freunde mitunter inkognito trifft. Neben seinen öffentlichen Terminen versucht der Royal, der trotz Bodenständigkeit in großem Luxus lebt, demnach also auch, persönliche Begegnungen abseits des großen Rampenlichts zu pflegen.

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Getty Images Prinz William gestikuliert bei einem Besuch auf einer Farm in North Yorkshire

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Getty Images Prinz William beim Homewards-Besuch zu Jugendobdachlosigkeit in Bournemouth

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Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds