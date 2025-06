Das steckt hinter dem neuen Albumtitel von der Band HAIM

Die Band HAIM, bestehend aus den Schwestern Este (39), Danielle und Alana Haim (33), hat vor wenigen Tagen ihr neues Album "I Quit" veröffentlicht. Nach ihrem letzten Album "Women in Music Pt. III", das bereits 2020 erschien und als erste rein weibliche Rockgruppe eine GRAMMY-Nominierung für das Album des Jahres erhielt, haben die drei Musikerinnen aus Südkalifornien einen wegweisenden Schritt gewagt. Sie trennten sich von belastenden Gewohnheiten und Umständen, um Platz für kreative Freiheit und neue Erfahrungen zu schaffen, teilen sie in einer Pressemitteilung mit. Mit "I quit" präsentieren sie nun ein Werk, das ihre Selbstfindung und Transformation widerspiegelt.

Der Titel "I quit" hat eine humorvolle, fast zufällige Entstehungsgeschichte. Wie Alana erklärt, stammt er aus einem Insider-Witz, inspiriert vom Film "That Thing You Do!" aus dem Jahr 1996. Während sie beim Soundcheck öfter den Satz "I quit" aus Spaß sagten und die Dateien während der Albumproduktion so benannten, wuchs der Titel heran. "Jeder Song handelt davon, etwas hinter sich zu lassen, das nicht mehr für uns funktioniert", sagt Alana. "Es ist ein unglaublich schöner Titel, weil Aufhören oft auch der Anfang von etwas Großartigem ist." Dieses Thema zieht sich konsequent durch alle Stücke, die von Danielle Haim und ihrem langjährigen Produzenten Rostam Batmanglij mitgestaltet wurden.

Mit diesem Album, das stark auf den mutigen und experimentellen Sound von "Women in Music Pt. III" aufbaut, zeigt die Band eine neue Seite von sich. Für HAIM war die kreative Freiheit, die sie sich mit dem Vorgänger erarbeitet haben, der Grundstein, den sie mit "I quit" weiter ausbauen konnten. "Mit WIMPIII fühlte es sich an, als hätten wir die Tür aufgestoßen, um genau so zu klingen, wie wir immer klingen wollten, aber mit 'I quit' war die Tür komplett offen", sagt Alana. Dieser frische Ansatz zeugt davon, dass die Schwestern nicht nur musikalisch ihren Weg gefunden haben, sondern dass das neue Album ein persönliches Statement ihrer inneren Stärke und Kreativität ist.

Getty Images Danielle Haim, Alana Haim und Este Haim, Mai 2025

Getty Images HAIM, Mai 2025

Getty Images Este Haim, Alana Haim und Danielle Haim bei der Vanity-Fair-Oscar-Party, 2024

