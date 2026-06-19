Heidi Klum schwärmt plötzlich von Moderatorin Laura Wontorra

Während der Fußball-WM 2026 in Nordamerika begeistert Laura Wontorra (37) nicht nur die TV-Zuschauer, sondern auch prominente Fans auf Instagram. Die Moderatorin teilt regelmäßig Einblicke aus ihrem WM-Arbeitsalltag – zuletzt ein Foto aus dem Stadion, auf dem sie im dunkelblauen Denim-Blazer, heller Jeans und dazu passenden dunkelblauen High Heels zu sehen ist. Neben ihrem Look ziehen auch ihre Kollegen die Blicke auf sich: Auf weiteren Bildern posiert Laura gemeinsam mit Mats Hummels (37) und Thomas Müller (36), die alle drei für MagentaTV vor der Kamera stehen und die WM-Spiele moderieren.

Unter dem Instagram-Beitrag meldete sich dann eine besonders prominente Kommentatorin zu Wort: Heidi Klum (53) schrieb der Moderatorin: "Du machst das sehr gut. Ich schaue dir gerne zu." Dazu setzte das Model einen strahlenden Emoji mit Stern-Augen. Auch andere Follower schlossen sich dem Lob an. "Tolle Moderatorin", schrieb ein User, ein anderer kommentierte: "Top Leistung und vor allem Spaß bei der Sache, Mrs. Wontorra. Und natürlich auch der Rest der Fußballbande, ihr brennt dafür – das finde ich großartig." Eine weitere Nutzerin ergänzte unter Heidis Kommentar: "Ja, Laura macht das mega!" Laura selbst hat auf das Lob bislang noch nicht reagiert.

Dass Heidi der WM 2026 besonders nah ist, hat auch einen persönlichen Grund: Ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) ist bei dem Turnier als Fan-Experte für MagentaTV im Einsatz – und damit ein Senderkollege von Laura. Tom hatte zuletzt erzählt, dass seine Fußballleidenschaft im gemeinsamen Alltag mit Heidi durchaus Spuren hinterlässt. Wegen der Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika verfolgt er Partien schon in den frühen Morgenstunden – und das mitunter in Gemeinschaft mit seiner Frau.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Heidi Klum und Laura Wontorra

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra im Cowboy-Look, Mai 2026

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ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2026