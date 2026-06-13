Tom im WM-Fieber: Heidi Klum muss morgens Fußball gucken

Die Fußball-WM 2026 sorgt bei Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (36) für ungewöhnliche Morgenroutinen: Wegen der Zeitverschiebung zwischen den USA und den Spielorten verfolgt der Tokio Hotel-Musiker die Partien bereits in den frühen Morgenstunden – und das manchmal gemeinsam mit seiner Frau. Im Podcast "Kerners 11" von Moderator Johannes B. Kerner plauderte Tom jetzt über seine Fußballleidenschaft und verriet, dass Heidi dabei nicht immer eine Wahl hat. "Meine Frau muss morgens um sechs Uhr manchmal auch im Bett Fußball mit mir gucken", erzählte der Musiker im Podcast.

Dass Heidi das offenbar klaglos mitmacht, liegt laut Tom daran, dass sie seine Begeisterung schätzt. "Heidi findet das gut, weil sie merkt, dass ich dadurch ein leidenschaftliches Hobby habe. Ich steige da dann richtig ein und diskutiere mit Freunden auch in WhatsApp-Gruppen die Schiri-Entscheidungen und so weiter", so der Gitarrist. Zum Fußballschauen gehört für ihn auch das passende Getränk: Ein Bier oder ein Radler dürfen nicht fehlen – manchmal mit einem Schuss Tequila. "Das ist so typisch deutsch. Damit kann man auch morgens schon anfangen und fühlt sich nicht so schlecht", sagte er lachend. Für die deutsche Nationalmannschaft ist Tom beim Turnier zudem optimistisch: "Ich glaube auf jeden Fall, dass wir es ins Halbfinale schaffen können. Ich wette, dass Deutschland bei dieser WM die Erwartungen vieler überschreiten wird."

Toms Fußballbegeisterung ist dabei noch gar nicht so alt. Im Podcast erklärte er, dass ihn das Thema vor seinem Umzug in die USA kaum interessiert habe. "Vorher hat mich das komischerweise gar nicht interessiert. Aber ich habe mir unbewusst über die Fußballleidenschaft auch ein Stück Heimat nach Amerika geholt", sagte er. Durch die Nationalspieler wurde er zudem Fan des FC Bayern. Seine neu entdeckte Leidenschaft hat ihm inzwischen sogar einen Job eingebracht: Für die WM 2026 steht Tom als Fan-Experte für MagentaTV vor der Kamera – sein erster großer Auftritt ganz ohne seinen Zwillingsbruder Bill. "Normalerweise mache ich ja alles mit Bill. Und da bin ich jetzt mal allein gefragt", gab er im Podcast zu.

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ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum, Cannes Mai 2026

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Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Mann Tom Kaulitz, Januar 2026

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc