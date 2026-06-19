Meet-Cute: So süß lernte Colman Domingo seinen Mann kennen

Eine romantische Begegnung, die sich anfühlt wie aus einem Film: Schauspieler Colman Domingo (56) hat in der "The Graham Norton Show" verraten, wie er seinen heutigen Ehemann Raúl kennengelernt hat – und die Geschichte hat es wirklich in sich. Alles begann in einem Walgreens-Drogeriemarkt in Berkeley, Kalifornien. Als Colman hineinging, kam ihm ein Mann entgegen, den er als "wunderschön" beschrieb. Die beiden tauschten Blicke aus, doch dann war der Moment auch schon vorbei. Colman schaute auf seine Uhr: 20:03 Uhr. Und fasste sofort einen Plan: Er wollte eine Woche später, zur selben Zeit, am selben Ort sein – nur für den Fall, dass auch der Unbekannte noch an ihn dachte. "Ich bin so ein hoffnungsloser Romantiker", gestand der Euphoria-Star im Interview.

Doch das Schicksal hatte einen noch verrückteren Plan. Drei Tage später stöberte der Schauspieler auf der Plattform Craigslist nach einem gebrauchten Computer – und stieß dabei auf die Rubrik "Missed Connections", also verpasste Chancen. "Ich gehe auf Seite zwei und lese dort: 'Ich habe dich vor dem Walgreens in Berkeley gesehen'", erzählte Colman. Raúl hatte die Anzeige zwei Stunden zuvor aufgegeben und beschrieb ihn sogar mit seiner damaligen Frisur. "Ich bin aufgesprungen und dachte: 'Wollt ihr mich gerade veräppeln? Das bin ich'", erinnerte sich der 56-Jährige. Die beiden verabredeten sich, und aus dem ersten Date wurde schnell mehr. "Vier Uhr morgens, ich konnte nicht schlafen, und ich sagte: 'Ich glaube, ich liebe dich und du wirst mein Leben verändern'", so Colman.

Das war im Jahr 2005 – noch im selben Jahr machte Raúl Colman einen Antrag. Bis zur offiziellen Eheschließung dauerte es jedoch: Seit 2014 sind die beiden verheiratet. Gemeinsam gründeten sie auch die Produktionsfirma Edith Productions und arbeiteten zusammen an diversen Filmen, darunter "Sing" und "It's What's Inside", sowie den animierten Kurzfilm "New Moon". Nicht nur privat, sondern auch auf kreativer Ebene scheinen Raúl und Colman perfekt zu harmonieren.

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Getty Images Colman und Raúl Domingo bei den Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Colman Domingo bei der Met Gala 2025

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Getty Images Raúl und Colman Domingo bei den Critics’ Choice Awards 2024 in Santa Monica