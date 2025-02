Das waren die aufregendsten Promi-Outfits der SAG Awards

Die Screen Actors Guild Awards ehrten am Sonntag die herausragenden Schauspielleistungen des Jahres. Bei der traditionsreichen Veranstaltung zeigten sich die Talente auch auf dem Red Carpet von ihrer besten Seite. Colman Domingo (55), der als einer der bestgekleideten Männer in Hollywood gilt, trug ein cremefarbenes Sakko, eine Fliege, ein Seidentuch und eine Anzughose mit Schlag. Leighton Meester (38) entschied sich für ein trägerloses Kleid mit einem filigranen Muster, zu dem sie einen langen, dunkelgrünen Schal kombinierte. Doch für das größte Blitzlichtgewitter sorgte Cynthia Erivos (38) Look. Die Wicked-Darstellerin war in eine Vintage-Robe gehüllt, die durch ihre silberne Farbe und ungewöhnliche Fransen zum Hingucker des Abends wurde.

Timothée Chalamet (29), der für seine Rolle in "Like A Complete Unknown" mit dem Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet wurde, genoss die Preisverleihung in einem grünen Hemd, einer Cowboykrawatte und einem Lederjackett. Während seiner Dankesrede machte der US-Amerikaner kein Geheimnis aus seinem Ehrgeiz: "Die Wahrheit ist, dass ich wirklich nach etwas Großartigem strebe. Ich weiß, dass die Leute normalerweise nicht so reden. Aber ich will einer der ganz Großen sein", machte der Filmstar deutlich.

Für Cynthia und ihre "Wicked"-Kollegin Ariana Grande (31) lief der Abend deutlich weniger erfolgreich. Trotz fünf Nominierungen ging das Musical mit keiner einzigen Trophäe nach Hause. Stattdessen sorgte die "Break Free"-Interpretin mit einer seltsamen Geste für Schlagzeilen. Nachdem sie und ihr Partner Ethan Slater (32) den roten Teppich getrennt überquert hatten, begrüßten sich die beiden Gesangstalente im Saal mit einem Händedruck. Fotos, die Daily Mail vorliegen, dokumentierten den Vorfall, der die Gerüchteküche zum Brodeln brachte.

Getty Images Timothée Chalamet bei den SAG Awards 2025

Getty Images Ariana Grande, Bowen Yang und Ethan Slater im November 2024

