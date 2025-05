Segnet Anna Wintour vorab wirklich jeden Met-Gala-Look ab?

Das Rätselraten hat ein Ende: Kurz vor der diesjährigen Met Gala, die am 5. Mai traditionell im Metropolitan Museum of Art in New York über die Bühne geht, verrät Anna Wintour (75) persönlich, wie viel Einfluss sie bei den legendären Red-Carpet-Looks wirklich hat. Im Gespräch mit Michael Strahan (53) für "Good Morning America" macht die modebewusste Chefin von Vogue klar: Sie hat nicht bei jedem Outfit das letzte Wort. "Nein", antwortet Anna deutlich auf die Frage, ob sie tatsächlich jeden Look genehmigen muss. Viele Stars würden zwar ihren Rat einholen, doch das sei kein Muss. Damit räumt die wohl mächtigste Frau der Modebranche mit einem seit Jahren kursierenden Mythos auf.

Und doch ist Anna bei der Met Gala nicht ganz untätig: Die diesjährigen Co-Chairs Colman Domingo (55), Lewis Hamilton (40), ASAP Rocky (36), Pharrell Williams (52) und natürlich Anna selbst haben für das große Event schon ihre Pläne geschmiedet. Während Lewis nach eigenen Angaben über kein Outfitbild verfügt, vertraut Anna darauf: "Lewis weiß ganz genau, was er tut." Pharrell und ASAP Rocky haben ihr bereits erzählt, was sie tragen werden – und offenbar ist Anna mit beiden Looks sehr zufrieden. Wer jedoch hofft, weitere Details vorab zu bekommen, den vertröstet die Expertin mit einem Augenzwinkern: Das Einzige, das kurz vor knapp noch nicht ganz sicher sei, sei das Entertainment-Programm der Gala – "Eingeplant und wirklich umgesetzt sind zwei ganz verschiedene Dinge", witzelt sie.

Dass Anna bei der Met Gala unverzichtbar ist, steht außer Frage. Über die Jahre war sie jedoch auch selbst für so manchen unvergesslichen Auftritt verantwortlich: 2004 sorgte ihr Look mit glitzernden Steinchen und exaltierten Ärmeln für Aufsehen und wurde später sogar als "modischer Fehltritt" betitelt. Trotz gelegentlicher Ausrutscher gilt sie als Taktgeberin der Branche und prägt mit ihren kreativen Mottos immer wieder den Ton. In unserer jüngsten Berichterstattung hatten wir bereits über das aktuelle Motto "Tailored For You" berichtet, das bewusst offen gehalten wurde – damit jeder sein eigenes Stil-Statement setzen kann. Auch die dazugehörige Ausstellung "Superfine: Tailoring Black Style" stellt diesmal die facettenreiche Männermode und ihre Geschichte ins Rampenlicht. Die 75-Jährige bleibt damit neugierig, offen für Experimente – aber lässt die letzte Entscheidung doch gerne bei ihren berühmten Gästen.

Getty Images A$AP Rocky bei der Met Gala 2023

Getty Images Anna Wintour bei der "Met Gala" in New York, 2018

