Colman Domingo ehrt verstorbenen Co-Star Chadwick Boseman

Schauspieler Colman Domingo (56) hat sich in einem bewegenden Interview an seinen verstorbenen Kollegen Chadwick Boseman (†43) erinnert. Gegenüber The Hollywood Reporter schilderte der 56-Jährige, wie eng die beiden Männer wurden, als sie gemeinsam den Film "Ma Rainey's Black Bottom" drehten. Es war Bosemans letzte Filmrolle, bevor er im August 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs starb. Für Domingo war der "Black Panther"-Star weit mehr als ein Kollege – er war ein Mentor und Freund, der ihn bis heute begleitet. "Ich glaube wirklich, dass er Menschen wie mich und Michael B. Jordan von der anderen Seite nach oben hebt. Ich glaube, ich habe einen kleinen, wunderschönen Engel in meinem Freund Chadwick", sagte der "Euphoria"-Darsteller.

Domingo schilderte im Interview außerdem eine besondere Begegnung mit Chadwick, die sich noch vor den Dreharbeiten zu "Ma Rainey's Black Bottom" ereignet hatte. Bei einer Party des Motion Picture & Television Fund sprach er Boseman an, der damals gerade mit dem Milliardenerfolg von "Black Panther" im Rücken von Agenten und anderen Hollywood-Größen umgeben war. "Ich sagte: 'Hi, hi, Chad. Ich bin Colman. Erinnerst du dich an mich? Ich bin so stolz auf deinen Erfolg und alles, was du machst. Es ist so schön, deinen Aufstieg zu beobachten'", erinnerte sich Domingo. Chadwick habe daraufhin einige Leute herbeigerufen und gesagt: "Ihr müsst diesen Mann hier kennen. Dieser Mann ist die Wahrheit. Merkt euch Colman Domingos Namen." Die Nachricht von Chadwicks Tod erhielt Domingo, während er während der COVID-19-Pandemie vor seinem Haus Burger grillte – ein Moment, der ihn tief erschütterte.

Chadwick hatte sich bereits früh als jemand erwiesen, der andere in der Filmbranche aktiv förderte und unterstützte. Für Domingo füllte er eine Lücke, die nur wenige schließen können. "Von meinen Zeitgenossen, die wirklich aus meiner Erfahrungswelt kommen, ob sie nun in der Innenstadt aufgewachsen sind oder einfach afroamerikanische Männer sind, gibt es nicht viele Männer, die diesen Platz in dieser seltenen Luft einnehmen", sagte der Schauspieler. Er erinnerte sich auch mit einem Lächeln an die gemeinsame Drehzeit: "Er hatte riesige Hände und zeigte mit dem Finger auf mich und sagte: 'Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu tanzen. Oh, wir werden tanzen. Wir werden tanzen.'"

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VALERIE MACON / AFP via Getty Images, Kevin Winter/Getty Images for dcp Colman Domingo und Chadwick Boseman

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Imago Chadwick Boseman und Michael B. Jordan in "Black Panther"

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Getty Images Colman Domingo bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York