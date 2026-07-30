Arsenio Hall verrät sein Geheimnis für jugendliches Aussehen

Mit 70 Jahren sieht Arsenio Hall so aus, als wäre die Zeit für ihn stehen geblieben – und das ist sogar dem Gastmoderator Colman Domingo (56) aufgefallen. Bei einem Auftritt in der Sendung "Jimmy Kimmel Live!" stellte der Schauspieler Colman Domingo dem Comedian die Frage nach seinem Geheimrezept, weil er einfach nicht wie jemand aussehe, der 70 ist. Arsenio ließ sich nicht lange bitten und lüftete mit einem Schmunzeln das Geheimnis: "Weed rauchen", sagte er grinsend, begleitet vom Applaus des Publikums.

Doch nicht nur das soll für das jugendliche Erscheinungsbild sorgen. Arsenio setzt auch auf einen modischen Trick: weite Barrel-Hosen, die er und Colman scherzhaft "Todeshosen" nannten. Die Inspiration dazu kam von seinem Sohn Cheron. "Mein Sohn und ich haben gestern Abend ferngesehen, und er fragte mich: 'Dad, was ziehst du an, weil Colman die Latte hochlegt?' Und ich dachte mir, ich gehe vielleicht den entgegengesetzten Weg", erzählte er. Cheron habe ihn schließlich zum Einkaufen mitgenommen, um die khakifarbenen Hosen zu besorgen. "Wenn du 26 bist wie mein Sohn, kannst du die tragen – aber wenn du 70 bist, sind das Todeshosen", scherzte der Schauspieler. Derzeit ist Arsenio außerdem gemeinsam mit dem früheren Talkshow-Host Jay Leno (76) auf Tour. Ihre gemeinsame Comedy-Show trägt den Namen "Kings of Late Night".

Cheron ist Arsenios Sohn mit seiner Ex-Partnerin Cheryl Bonacci. Als die Beziehung zerbrach und Cheron noch jung war, zog sich Arsenio bewusst aus dem Rampenlicht zurück, um sich ganz der Vaterrolle zu widmen. Er brachte seinen Sohn zur Schule, half bei den Hausaufgaben und las ihm abends vor. "Ich habe keine Reue. Ich hatte eine unglaubliche Zeit", sagte er damals gegenüber USA Today. "Ich liebe es, Vater zu sein. Es gibt nichts, was ich mehr liebe als das." Erst nach dieser Auszeit kehrte er nach Hollywood zurück – unter anderem mit dem Film "Coming 2 America" aus dem Jahr 2021, in dem er seine Rolle aus dem Original an der Seite von Eddie Murphy (65) wieder aufgriff. Im April 2026 erschien zudem sein Memoir "Arsenio: A Memoir", in dem er seine Karriere von den Anfängen als Zauberer bis hin zu seiner prägenden Talkshow Revue passieren lässt.

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Getty Images Arsenio Hall spricht bei den 75. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Arsenio Hall beim AFI Life Achievement Award zu Ehren von Eddie Murphy im Dolby Theatre, Hollywood

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Imago Arsenio Hall bei der Premiere von "Sandy Wexler" im ArcLight Cinerama Dome in Hollywood, 6. April 2017

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