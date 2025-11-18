Ariana Grande ist dankbar für die gemeinsame "Wicked"-Reise

Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) haben das Ende ihrer gemeinsamen Reise im Zuge der Wicked-Verfilmung gefeiert. Am 17. November präsentierten sich die beiden Schauspielerinnen, die in der Adaption des Broadway-Hits die Hauptrollen von Glinda und Elphaba übernehmen, bei der New Yorker Premiere des zweiten Teils, "Wicked: For Good". Ariana sprach dabei von der "überwältigenden Dankbarkeit", die sie verspüre, nachdem sie nahezu fünf Jahre mit diesen Figuren und der Produktion verbracht habe. "Es war eine unglaubliche Reise, mit Menschen, die wir lieben und kreativ sehr schätzen", schwärmte sie gegenüber E! News.

Während Ariana sich begeistert über den Abschluss der Geschichte zeigte und betonte, wie sehr sie sich darauf freue, dass die Fans nun die komplette Entwicklung der Charaktere erleben können, war Cynthia an diesem Abend aus Rücksicht auf ihre Stimme auf Schweigen angewiesen. Dennoch beeindruckte sie mit einem auffälligen Look: Die Schauspielerin trug ein spektakuläres Balenciaga-Kleid mit einem gefiederten Ledertop, das die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Das filmische Highlight der Premiere war jedoch nicht die Garderobe, sondern der hoffnungsvolle Ausblick auf eine mögliche Grammy-Nominierung 2026 für den Song "Defying Gravity", der auf dem Soundtrack enthalten ist.

Neben Cynthia zeigte sich auch Colman Domingo (55), der dem "feigen Löwen" seine Stimme gab, in einem aufmerksamkeitserregenden Look. Über einem weißen Hemd und einer Stoffhose in hellem Beige trug der Schauspieler einen beeindruckenden, braunen Pelzmantel. Zwar wurde der Film bereits vor Jahren gedreht, doch dass Colman hinter der Stimme des Löwen steckt, wurde erst vor einem Monat bekanntgegeben. Sein Kollege Jonathan Bailey (37), der zum Sexiest Man Alive gewählt wurde, blieb an dem Abend mit einem eleganten Outfit ganz in Schwarz modisch eher zurückhaltend.

Imago Ariana Grande bei der New-York-Premiere von Wicked For Good, November 2025

Imago Cynthia Erivo bei der New-York-Premiere von "Wicked: For Good", November 2025

Imago Colman Domingo bei der Premiere von "Wicked: For Good", November 2025