Diese Stars strahlen bei der Met Gala in besonderen Looks

Die Met Gala gilt als größtes Mode-Event des Jahres. Dementsprechend haben sich die Stars und Sternchen herausgeputzt: Frei nach dem Dresscode "Tailored for You" zeigen sie sich auf dem Teppich von ihrer Schokoladenseite. Die Co-Chairs der Veranstaltung, Colman Domingo (55) und Lewis Hamilton (40), posieren gemeinsam mit der Vogue-Chefin und Gastgeberin Anna Wintour (75) . Während Lewis einen cremefarbenen Frack mit schmuckvollen Details und einer passenden Kappe trägt, strahlt Colman in einem prunkvollen, königsblauen Umhang samt Perlenapplikationen. Kurz darauf präsentiert der Schauspieler seinen zweiten Look des Abends: ein auffälliger Blazer mit Schachbrettmuster. Dazu kombiniert der Euphoria-Star jede Menge silberne Ringe, eine große Blumen-Brosche und ein gepunktetes Seidentuch statt einer Krawatte.

Gigi Hadid (30) stiehlt auf dem Teppich allen die Show. Das Model glänzt in einer goldenen Robe mit Pailletten und Edelsteinen auf dem Bustier. Gigi erscheint ohne ihren Partner, den Schauspieler Bradley Cooper (50) – erst vor wenigen Tagen haben die beiden ihre Liebe mit einem Kussfoto endlich offiziell gemacht. Auch Lupita Nyong'o (42) sorgt mit ihrem ausgefallenen Look für Aufsehen. Die Schauspielerin trägt einen Hosenanzug samt Hut und fließendem, bodenlangem Cape in einem strahlenden Türkiston. Eingekleidet wurde die Black Panther-Darstellerin von Chanel.

Kim Kardashian (44) wählt einen Look aus schwarzem Leder für das besondere Event. Die The Kardashians-Bekanntheit trägt ein schulterfreies Top mit Cut-Outs am Rücken sowie einen langen, schmalen Rock. Mit Accessoires verpasst sie ihrem Outfit den nötigen Pep – um ihre Hüften schlingt sich Kim eine lange Perlenkette, dazu trägt sie einen auffälligen Hut, der ihr Gesicht verdeckt. Auch von Zendayas (28) Gesicht ist auf dem Teppich kaum etwas zu sehen. Die Schauspielerin trägt das helle Gegenstück zu Kims Look. In strahlendem Weiß stiehlt die Verlobte von Tom Holland (28) allen die Show.

Getty Images Anna Wintour, Colman Domingo und Lewis Hamilton bei der Met Gala 2025

Getty Images Colman Domingo bei der Met Gala 2025

Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala 2025

Getty Images Lupita Nyong'o bei der Met Gala 2025

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2025

Getty Images Zendaya bei der Met Gala 2025