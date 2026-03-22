Ehrlich: Steven Spielberg glaubt an Aliens auf der Erde

Steven Spielberg (79) hat auf dem South by Southwest Film & TV Festival in Texas für Aufsehen gesorgt. Während einer Keynote sprach der Regisseur über seinen neuen Film "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" und äußerte eine überraschende Vermutung: Er glaube, dass außerirdische Lebensformen bereits auf der Erde seien. "Ich weiß nicht viel mehr als ihr alle hier, aber ich habe den starken Verdacht, dass wir hier auf der Erde jetzt nicht mehr allein sind", erklärte Steven gegenüber dem Magazin Variety. Mit dem Science-Fiction-Streifen kehrt der Filmemacher nach Klassikern wie "E.T. der Außerirdische" und "Die unheimliche Begegnung der 3. Art" ins Genre zurück. In dem Film spielen Emily Blunt (43), Colin Firth (65), Wyatt Russell, Colman Domingo (56), Eve Hewson (34), Josh O'Connor (35) und Mckenna Bridger die Hauptrollen.

Bei der Veranstaltung wurde Steven auch auf eine Aussage des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (64) angesprochen, der kürzlich seine Überzeugung äußerte, dass es außerirdische Lebensformen gebe. Der Regisseur reagierte darauf mit Humor und meinte lachend, dies sei "großartig" für seinen Film gewesen. "Zwei Tage später ruderte er dann zurück und erklärte, woran er glaube, sei Leben im Kosmos – woran selbstverständlich alle glauben sollten", so Steven weiter. Niemand sollte jemals denken, dass die Menschheit die einzige intelligente Zivilisation im gesamten Universum sei, betonte Obama. Doch der Filmemacher ging noch einen Schritt weiter als der ehemalige US-Präsident und betonte, dass er nicht nur an Leben im Kosmos glaube, sondern dass diese intelligenten Lebensformen bereits unter den Menschen seien.

"Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" wird in Deutschland am 11. Juni 2026 in die Kinos kommen. Fans vergleichen den Film bereits mit Stevens Klassiker "Die unheimliche Begegnung der 3. Art" aus dem Jahr 1977, mit dem er seinen ersten großen Science-Fiction-Beitrag abgeliefert hatte. Der neue Trailer zum Film gibt tiefere Einblicke in die Handlung und lässt erahnen, dass Steven erneut ein spannendes Werk über die Begegnung mit außerirdischem Leben geschaffen hat. Mit sechs Kindern und einer jahrzehntelangen Karriere in Hollywood bleibt der Regisseur eine der prägendsten Figuren der Filmbranche.

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Getty Images Steven Spielberg im März 2022

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Getty Images Steven Spielberg und Barack Obama

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Getty Images Steven Spielberg bei den Annual Writers Guild Awards 2023