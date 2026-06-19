Tom Hollands Bruder Sam hat sich mit Freundin Clark verlobt

Freudige Neuigkeiten aus der Familie Holland: Sam Holland, der jüngere Bruder von Schauspieler Tom Holland (30), hat seiner Freundin Clark Stewart einen Heiratsantrag gemacht. Wie das frisch verlobte Paar jetzt auf Instagram bekannt gab, ereignete sich der romantische Moment bereits am 16. Juni in Schottland. In einem Karussell-Post teilten Sam und Clark Einblicke in ihre Feierlichkeiten im Luxusresort The Gleneagles Hotel – darunter ein Selfie, auf dem Clark strahlend ihren neuen Verlobungsring präsentiert, sowie Strandfotos, auf denen Sam seine Verlobte auf dem Rücken trägt, während sie ihre Hand mit dem Ring in die Höhe streckt.

Der ovale Solitär-Diamant in einer Goldfassung blitzt dabei besonders ins Auge. Auch Clarks Familie war bei den Feierlichkeiten in Schottland dabei. In ihrem Hotelzimmer wurde ebenfalls gefeiert: Ein Kuchen mit der Aufschrift "Happy Anniversary", Karten, Weißwein und eine Flasche Champagner auf Eis warteten dort auf das Paar. Die Verlobungsnews kommen nur wenige Tage, nachdem Tom seine Hochzeit mit Zendaya (29) öffentlich bestätigt hatte.

Tom selbst zeigte sich vor rund zwei Wochen bereits ganz emotional, als er im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" über Zendaya sprach. Er schwärmte davon, wie gut es tue, jemanden an seiner Seite zu haben, der die Branche wirklich kennt. "Es ist so schön, jemanden zu haben, der das auf so persönliche Weise versteht, sodass ihr euch gegenseitig beruhigen oder aufbauen könnt", sagte Tom. Besonders deutlich wurde das bei einer Situation am Set von "Spider-Man: Brand New Day". Tom hatte die Dreharbeiten unterbrochen, als die Kamera auf Zendaya schwenkte, und sie direkt gefragt, ob die Szene für sie funktioniere. Am Ende wurde die Szene umgeschrieben und am nächsten Tag neu gedreht.

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Getty Images Tom Holland in London, Juli 2025

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Instagram / samholland1999 Sam Holland und Clark Stewart, Juni 2026

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026