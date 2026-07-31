Nanu: Stan Lee zerlegte Tom Holland beim ersten MCU-Treffen

Tom Holland (30) ist heute eines der bekanntesten Gesichter des Marvel Cinematic Universe – doch sein allererster Kontakt mit Marvel-Legende Stan Lee (†95) verlief alles andere als schmeichelhaft. Als der Schauspieler 2016 am Set von Guardians of the Galaxy Vol. 2 zum ersten Mal auf den Comicautor traf, begrüßte dieser ihn mit einem ziemlich frechen Seitenhieb: "Jeder sagt, du bist großartig! Ich persönlich sehe das nicht." Dieses erste Aufeinandertreffen kam laut Moviepilot zustande, weil Lee damals gleich mehrere Cameo-Auftritte für verschiedene MCU-Filme auf einmal abdrehen sollte – darunter auch seinen Auftritt in Spider-Man: Homecoming.

Regisseur James Gunn (59) verriet 2020 bei einem Q&A, dass Lees Kommentar bei allen Anwesenden für tosendes Gelächter gesorgt habe und als reiner Spaß gemeint war. Der Abend endete dann noch deutlich versöhnlicher, als man nach dieser Begrüßung hätte erwarten können: Lee lud Tom und seinen besten Freund noch am selben Abend zum Essen ein. Gegenüber dem Portal The Real Stan Lee erinnerte sich der Schauspieler später bei der Premiere von "Spider-Man: Far From Home" an diesen Abend: "Ich war besorgt, ihm zu viele Marvel-Fragen zu stellen, weil ich dachte, er will nicht darüber sprechen. Aber er hat mir 45 Minuten lang die komplette Geschichte von Spider-Man erzählt und das zeigt nur, wie viel Liebe und Leidenschaft in diesen Geschichten und Büchern gelandet ist."

Wie begeistert Stan Lee von Tom tatsächlich war, machte er noch zu Lebzeiten öffentlich deutlich. So zitierte ihn das Magazin Entertainment Weekly von der Comic Con in Denver 2016 mit den Worten: "Es ist, als hätten wir ein lebendiges Geschöpf erschaffen, um Spider-Man zu sein, und es hat sich herausgestellt, dass es Tom ist." Lee verstarb im November 2018. Für Tom war die Figur ohnehin ein Meilenstein: Nach seinem MCU-Debüt in The First Avenger: Civil War wurde er schnell zu einem der bekanntesten Gesichter des Superheldenuniversums. Inzwischen steht bereits sein viertes Soloabenteuer "Spider-Man: Brand New Day" an, das am 29. Juli 2026 in den deutschen Kinos gestartet ist.

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Getty Images Tom Holland bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London, Juli 2026

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Getty Images Stan Lee, 2017

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Imago Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles